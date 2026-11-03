Micaela Wentz/ iG Cidade de São Paulo

As temperaturas voltam a subir na cidade de São Paulo nesta terça-feira (03). Por mais que durante a manhã a mínima registrada tenha sido de 17°C, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a máxima pode alcançar a marca dos 30°C.

O dia começou nublado, mas o sol já aparece e as nuvens se dissipam. Com o passar das horas e a presença constante do sol, as temperaturas se elevam gradualmente e o calor predomina no restante do dia.

Mesmo com o sol, a possibilidade de chuva não pode ser descartada. De acordo com a Defesa Civil, áreas de instabilidade continuam atuando, principalmente na faixa Leste e no litoral do estado de São Paulo; por conta disso, chuva fraca no formato de pancadas isoladas e de curta duração podem ser esperadas na capital.

Segundo o banco de dados do CGE, novembro acumulou, até então, 4,1 mm de chuva, o que equivale a 3,0% da média prevista para o mês, que é de 133,1 mm.

Temperaturas seguem altas

O clima de altas temperaturas com possibilidade de chuva segue presente em São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do Estado, as máximas devem atingir a marca de 30°C até a quinta-feira (05), quando 6 mm de chuva estão previstos para atingir a cidade.





Na quarta-feira (04), o cenário meteorológico de hoje (03) se repete, mas a máxima pode atingir os 33°C. No fim da tarde e noite, a propagação de áreas de instabilidade pode provocar chuva de moderada a forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de vento que podem superar os 60 Km/h.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (03): Mínima de 17°C, máxima de 30°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens

- Quarta-feira (04): Mínima de 19°C, máxima de 33°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quinta-feira (05): Mínima de 23°C, máxima de 30°C. Dia nublado com possibilidade de garoa de manhã e aberturas de sol à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva

- Sexta-feira (06): Mínima de 20°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Sábado (07): Mínima de 19°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo (08): Mínima de 11°C, máxima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

