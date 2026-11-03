Luis Antonio Souza/iG Comissão Especial da Câmara de São Paulo avaliou pedido de impeachment contra o prefeito

A Comissão Especial decidiu, por 5 votos a 2, pelo arquivamento do pedido de impeachment contra o prefeito Ricardo Nunes , debatido nesta terça-feira (3). O pedido foi protocolado na última quinta-feira (29) pelos vereadores Amanda Paschoal, Carlos Giannazi e Silvia da Bancada Feminista, todos do PSOL.

De acordo com a comissão, as ações da Prefeitura de São Paulo foram procedentes conforme as determinações da Justiça Eleitoral e não houve omissão do gestor.

"Não houve omissão, nem ato de improbidade do senhor prefeito. Não ocorreram infrações por parte do senhor Ricardo Nunes. Tudo aconteceu dentro da normalidade", disse o vereador e relator da Comissão, Major Palumbo (PP-SP).

"As pessoas foram às urnas. Não há uma imagem de ônibus lotado. Tudo transcorreu dentro da normalidade. Não verifico

elemento nenhum para dar o processo de impeachment", disse o presidente da Comissão Rubinho Nunes.

"O Prefeito Ricardo Nunes disse que não tinha 100% da frota. Ele não está compatível com a realidade", refutou a vereadora Luana Alves (PSOL-SP).

O prefeito é acusado de dois crimes durante o segundo turno das eleições: assédio eleitoral contra servidores e descumprimento de determinação da Justiça Eleitoral para disponibilizar 100% da frota operacional de ônibus aos eleitores, equivalente à de um dia útil.

*Matéria em atualização