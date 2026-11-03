Luis Antonio Souza / iG Comissão de impeachment de Ricardo Nunes retoma trabalhos hoje

A Comissão Especial que acolheu o pedido de impeachment do prefeito Ricardo Nunes (MDB) voltará aos trabalhos nesta terça-feira (3), a partir das 11h.

O pedido foi protocolado na última quinta-feira (29) pelos vereadores Amanda Paschoal, Carlos Giannazi e Silvia da Bancada Feminista, as duas do PSOL.

O prefeito é acusado de dois crimes durante o segundo turno das eleições: assédio eleitoral contra servidores e descumprimento de determinação da Justiça Eleitoral para disponibilizar 100% da frota operacional de ônibus aos eleitores, equivalente à de um dia útil.

Como funcionará o processo de impeachment?

A Comissão que analisará o pedido de impeachment é composta por sete vereadores: Luana Alves (PSOL), Hélio Rodrigues (PT), Rubinho Nunes (União Brasil), Kenji Ito (Podemos), Major Palumbo (PP), Sandra Tadeu (PL) e Sandra Santana (MDB).

Neste processo, o colegiado tem um prazo de até 10 dias para apresentar um parecer. Se o parecer for favorável ao prosseguimento, a denúncia será encaminhada ao plenário da Câmara para votação.

A aprovação para abertura do processo depende do voto favorável de 37 dos 55 vereadores (dois terços da Casa). Caso o pedido seja rejeitado pela Comissão ou não alcance os votos necessários em plenário, o processo é arquivado



