Divulgação Estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, do Metrô.

Os shows do grupo coreano BTS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, movimentaram milhares de pessoas através do transporte sobre trilhos na capital paulista. Com as apresentações, a Linha 4-Amarela - que tem estações próximas ao estádio onde ocorriam os shows- registrou um grande crescimento na movimentação de entradas e saídas nas catracas da via.

Em todo o trajeto da linha, o movimento registrado foi significativamente superior, com as entradas nas estações crescendo cerca de 43% durante os três dias, passando de 324.612 pessoas para 465.256; já as saídas passaram de 317.196 pessoas, para 451.965, um aumento de 42%.

Estação teve crescimento superior a 300%

Na São Paulo-Morumbi, estação que tem o acesso mais próximo ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo, onde ocorreram os shows, o impacto foi ainda mais notável: durante os três dias, o local registrou 111.553 entradas e 173.736 saídas no total, aumentos de 78% e 181%, respectivamente.

Somente no último sábado (31), o crescimento percentual registrado foi ainda maior, com 30.962 entradas e 49.417 saídas registradas nas catracas em um único dia. Os números representam, respectivamente, altas de 167% e 334% em comparação com um sábado comum.

Durante os dias de show, a Linha 4-Amarela contou com uma operação especial para atender o aumento de público e, consequentemente, da demanda. Entre as medidas tomadas, estava a extensão do horário de funcionamento da linha nos dias de shows, oferecendo o transporte público como alternativa por mais tempo para aqueles que saiam das apresentações.





Além do horário expandido, as estações também contaram com mais agentes de segurança e reforço da Equipe Tática, que organizavam o público nos bolsões de espera das estações e liberavam gradualmente os clientes, com o objetivo de garantir a segurança dos mesmos durante a circulação e o embarque.

Show geraram trânsito na capital

Durante as apresentações da turnê “BTS World Tour – Arirang”, no estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, a movimentação dos fãs causou trânsito intenso ao redor do estádio e dificultou a locomoção pela cidade.

Para controlar as vias ao redor do evento, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um plano de monitoramento do trânsito e realizou interdições nas proximidades. De acordo com o órgão regulador, cerca de 90 mil pessoas frequentam os shows; dentre as recomendações do órgão fiscalizador, estava a sugestão de utilizar o transporte público como alternativa para acessar o estádio.

