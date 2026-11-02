Divulgação/Governo de São Paulo Fortes chuvas e rajadas de vento provocaram alagamentos e estragos em diversos municípios paulistas entre domingo (1º) e segunda-feira (2)

Entre este domingo (1º) e a madrugada de segunda-feira (2), a Defesa Civil enviou 88 alertas à população de diversos municípios paulistas por notificações no celular e SMS. Os avisos informavam sobre as fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o estado, cujos impactos continuam sob monitoramento do Corpo de Bombeiros e do Governo paulista.

Os maiores estragos concentraram-se entre as 18h de domingo e as 8h30 de segunda-feira. Nesse período, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) registrou 28 chamados na capital e na Grande São Paulo: 19 para quedas de árvores, 5 para enchentes e 4 para desabamentos.

Os estragos na capital e outras regiões do estado



Em algumas regiões do estado, o mau tempo causou grandes estragos em pleno feriado. Na Zona Leste da capital paulista, o desabamento da cobertura de uma área de lazer deixou uma pessoa morta e 10 feridas. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina.

No interior, a ventania que atingiu a região de Apiaí destelhou 18 residências nos bairros do Vale, Roseiras, Araçaíba e Variante. Ao todo, 47 pessoas ficaram desabrigadas e foram acolhidas em casas de familiares; a cidade também registrou alagamentos em vias públicas e quedas de árvores.





Já na região de Mogi das Cruzes, as tempestades provocaram pontos de alagamento na Avenida Ricieri José Marcatto (bairro César de Souza) e na Rua Bom Jesus (bairro Sabaúna), por volta das 17h. Houve ainda quedas de árvores na Estrada do Taboão, sem registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.

Em Campo Limpo Paulista, os alagamentos atingiram a Rua Águas Marinhas e provocaram o transbordamento do Rio Jundiaí, inundando trechos da Avenida Alfried Krupp e da Estrada da Bragantina, o que causou grande impacto no trânsito local. A região também registrou deslizamentos de terra, sem feridos, mas a Estrada do Garcia segue interditada.

No município de Pompéia, a queda de 13 árvores e de um poste de energia na área rural deixou a população sem eletricidade.

Como me proteger de chuvas, ventanias e alagamentos?



Durante períodos de chuva intensa, a Defesa Civil orienta a população a adotar os seguintes cuidados: