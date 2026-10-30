Felipe Carvalho O terminal de ônibus do Tietê, em São Paulo, é a maior rodoviária da América Latina

Os três maiores terminais rodoviários da capital paulista — Tietê, Barra Funda e Jabaquara — devem receber mais de 517 mil passageiros entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, durante o feriado prolongado de Finados. A estimativa é da Socicam, concessionária responsável pela administração dos terminais.

Entre os destinos mais procurados pelos viajantes estão o Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, cidades do interior e do litoral paulista, e Angra dos Reis. Apenas entre a sexta-feira (30) e o sábado (31), a previsão é de 135 mil embarques.

O pico de movimento ocorrerá na sexta-feira (30), quando cerca de 75 mil passageiros devem embarcar em 1,8 mil ônibus a partir dos terminais paulistanos. Para suprir o fluxo intenso, as empresas de transporte rodoviário programaram 1.068 viagens extras, com margem para ampliação da frota de acordo com a demanda operacional.





Como viajar com tranquilidade e segurança?

Para quem pretende aproveitar o feriado, a organização e o planejamento são os melhores aliados para evitar imprevistos e frustrações. Por isso, a concessionária destaca as principais recomendações para os passageiros: