O terminal de ônibus do Tietê, em São Paulo, é a maior rodoviária da América Latina
Felipe Carvalho
O terminal de ônibus do Tietê, em São Paulo, é a maior rodoviária da América Latina

Os  três maiores terminais rodoviários da capital paulista — Tietê, Barra Funda e Jabaquara — devem receber mais de 517 mil passageiros entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, durante o feriado prolongado de Finados. A estimativa é da Socicam, concessionária responsável pela administração dos terminais.

Entre os destinos mais procurados pelos viajantes estão o Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, cidades do interior e do litoral paulista, e Angra dos Reis. Apenas entre a sexta-feira (30) e o sábado (31), a previsão é de 135 mil embarques.

O pico de movimento ocorrerá na sexta-feira (30), quando cerca de 75 mil passageiros devem embarcar em 1,8 mil ônibus a partir dos terminais paulistanos. Para suprir o fluxo intenso, as empresas de transporte rodoviário programaram 1.068 viagens extras, com margem para ampliação da frota de acordo com a demanda operacional.


Como viajar com tranquilidade e segurança?

Para quem pretende aproveitar o feriado, a organização e o planejamento são os melhores aliados  para evitar imprevistos e frustrações. Por isso, a concessionária destaca as principais recomendações para os passageiros:

  • Opte pelo transporte regular: viagens em linhas oficiais garantem maior segurança, direitos resguardados por lei e menor risco de cancelamentos repentinos.
  • Chegue com antecedência: a orientação é estar no terminal pelo menos 1 hora antes do horário do embarque.
  • Documentação em mãos: todos os passageiros, incluindo crianças, devem apresentar documento oficial com foto (original).
  • Atenção aos menores de 16 anos: jovens nessa faixa etária precisam de autorização formal para viajar desacompanhados ou com terceiros.
  • Limites de bagagem: a franquia permite até 30 kg no bagageiro e 5 kg para bagagem de mão. Recomenda-se etiquetar todas as malas com nome e telefone de contato.
  • Compra de bilhetes: passageiros que não adquirirem as passagens pela internet devem consultar a viação com antecedência para verificar a disponibilidade de assentos e horários.
  • Troca e cancelamento: remarcações e reembolsos podem ser solicitados até 3 horas antes do horário de partida, diretamente com a empresa operadora.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2026-10-30/terminais-rodoviarios-de-sp-esperam-517-mil-no-feriado-de-finados.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes