Os três maiores terminais rodoviários da capital paulista — Tietê, Barra Funda e Jabaquara — devem receber mais de 517 mil passageiros entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, durante o feriado prolongado de Finados. A estimativa é da Socicam, concessionária responsável pela administração dos terminais.
Entre os destinos mais procurados pelos viajantes estão o Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, cidades do interior e do litoral paulista, e Angra dos Reis. Apenas entre a sexta-feira (30) e o sábado (31), a previsão é de 135 mil embarques.
O pico de movimento ocorrerá na sexta-feira (30), quando cerca de 75 mil passageiros devem embarcar em 1,8 mil ônibus a partir dos terminais paulistanos. Para suprir o fluxo intenso, as empresas de transporte rodoviário programaram 1.068 viagens extras, com margem para ampliação da frota de acordo com a demanda operacional.
Como viajar com tranquilidade e segurança?
Para quem pretende aproveitar o feriado, a organização e o planejamento são os melhores aliados para evitar imprevistos e frustrações. Por isso, a concessionária destaca as principais recomendações para os passageiros:
- Opte pelo transporte regular: viagens em linhas oficiais garantem maior segurança, direitos resguardados por lei e menor risco de cancelamentos repentinos.
- Chegue com antecedência: a orientação é estar no terminal pelo menos 1 hora antes do horário do embarque.
- Documentação em mãos: todos os passageiros, incluindo crianças, devem apresentar documento oficial com foto (original).
- Atenção aos menores de 16 anos: jovens nessa faixa etária precisam de autorização formal para viajar desacompanhados ou com terceiros.
- Limites de bagagem: a franquia permite até 30 kg no bagageiro e 5 kg para bagagem de mão. Recomenda-se etiquetar todas as malas com nome e telefone de contato.
- Compra de bilhetes: passageiros que não adquirirem as passagens pela internet devem consultar a viação com antecedência para verificar a disponibilidade de assentos e horários.
- Troca e cancelamento: remarcações e reembolsos podem ser solicitados até 3 horas antes do horário de partida, diretamente com a empresa operadora.