Micaela Wentz/ iG Chuva nas ruas de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu encoberto e garoa, com os termômetros marcando uma média de 16°C. Com o passar das horas o sol aparece entre nuvens, o que auxilia na elevação gradual das temperaturas, que podem alcançar a máxima de 23°C.

Entre o meio da tarde e o início da noite, as precipitações voltam à capital, com as chuvas vindo na forma de pancadas isoladas, de moderada a forte intensidade; as precipitações devem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a condição se dá devido à atuação de um cavado meteorológico, e o tempo instável ficará presente em todo o território paulista; no interior, acumulados que podem ser significativos e causar transtornos. Por conta das chuvas, todo o Estado está em condição de atenção, pensando no risco de eventuais alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo mostram que a capital registrou, até o momento, 216,3 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 93,1% acima dos 112 mm esperados para o mês de outubro.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Final de semana

No sábado (31) as temperaturas seguem amenas durante a manhã, com a mínima atingindo a média de 16°C. Com o passar das horas, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, podendo atingir a máxima prevista de 23°C.





A chuva ainda deve ficar presente, uma vez que a nebulosidade aumenta no fim da tarde e aumenta a condição para eventuais pancadas isoladas através da capital.

Segundo a Defesa Civil, o tempo deve ficar instável em todo território paulista, por conta de um cavado meteorológico associado à circulação de ventos úmidos vindos do oceano. A região Norte- nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais- no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a população deve ficar alerta para possíveis ocorrências em razão das fortes chuvas.

No domingo (01), o estado de São Paulo volta a ser atingido por uma massa de ar frio e seco, o que diminui as chuvas e as temperaturas da manhã. Por mais que a condição seja favorável, ainda há possibilidade de pancadas de chuva fraca e isoladas, principalmente na faixa Leste paulista; na capital, as temperaturas devem variar entre a mínima de 16°C e a máxima de 25°C

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (30): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Sábado (31): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Domingo (01): Mínima de 16°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva

- Segunda-feira (02): Mínima de 18°C, máxima de 26°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite, temporal

- Terça-feira (03): Mínima de 19°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

