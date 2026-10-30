Arquivo pessoal Multidão na abertura dos portões para o show do BTS no Morumbis, em São Paulo

O grupo de k-pop BTS está em solo brasileiro para cumprir uma agenda de três shows da turnê “BTS World Tour – Arirang” no estádio do Morumbis, na Zona Sul de São Paulo. Com a movimentação dos fãs, o trânsito ao redor do estádio se intensificou e dificultou a locomoção pela cidade.

Nas redes sociais, multiplicam-se os relatos de moradores e fãs incomodados com o grande fluxo na região, que dificulta o acesso às imediações dentro do tempo esperado.

"Está um trânsito bizarro. Se, com sorte, conseguir um uber por menos de 200 reais, ele não vai conseguir chegar até você, porque a avenida simplesmente parou”, diz o relato de um usuário do X (antigo Twitter). “Moro a 20 minutos do estádio e o trajeto que sempre faço demorou mais de 2 horas por causa do bloqueio”.

Para controlar as vias ao redor do evento, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um plano de monitoramento do trânsito e realizou interdições nas proximidades. De acordo com o órgão regulador, a expectativa é que cerca de 90 mil pessoas frequentem os shows.

Em aplicativos de navegação e rotas de trânsito, as ruas que cercam o estádio aparecem no mapa majoritariamente em vermelho, cor que indica trânsito intenso, com exceção das áreas que aparecem como bloqueadas.

Reprodução/ Waze/ Google Maps Mapas indicam trânsito extremo e bloqueios no Morumbi





Alterações da CET

As interdições na região começaram na terça-feira (27), dia que antecedeu o primeiro show do grupo, e acontecem das 23h a 1h30; os caminhos ficam interrompidos até o próximo domingo (1º). A primeira apresentação aconteceu em 28 de outubro, abrindo a turnê no Brasil, e os próximos shows acontecem nesta sexta-feira, 30 de outubro, e no sábado, 31 de outubro.

As ruas em que a circulação foi cortada estão no entorno do estádio, que fica localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no cruzamento com a Avenida Jorge João Saad e a Avenida Giovanni Gronchi.

Para organizar a chegada do público, a partir da 0h, a CET deve bloquear o acesso a diversos trechos estratégicos nas imediações do estádio. Entre os locais sujeitos a interdição estão a Avenida Giovanni Gronchi (no trecho entre a Rua Corgie Assad Abdalla e a Praça Roberto Gomes Pedrosa), a própria Praça Roberto Gomes Pedrosa, a Avenida Jorge João Saad, a Avenida Jules Rimet, a Rua Corgie Assad Abdalla e a Praça Santos Coimbra.

Considerando a dispersão do trânsito na saída do público do evento, os bloqueios podem ter início a partir das 23h00. A interdição poderá afetar a Avenida Jorge João Saad no sentido Estádio, na altura da Avenida Professor Francisco Morato, e a faixa da direita da pista no sentido Estádio/Av. Francisco Morato, desde a Rua Lício Marcondes do Amaral até o acesso à estação de Metrô São Paulo-Morumbi.

Se houver necessidade, o cruzamento da Rua Lício Marcondes do Amaral será totalmente bloqueado, desviando o tráfego no sentido Francisco Morato para a direita na própria Rua Lício Marcondes do Amaral e à esquerda na Rua Dr. Maurilio V. Porto.

​Na Avenida Giovanni Gronchi, as interdições podem ocorrer em dois trechos: entre as praças Santos Coimbra e Roberto Gomes Pedrosa - onde os condutores deverão seguir à direita na Praça Santos Coimbra e continuar pelas avenidas Vicente Paiva, Rua Dom Armando Lombardi, Rua Regente León Kaniefsky e Avenida Jorge João Saad- e também entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e a Rua Santo Américo. Além disso, se houver necessidade de fluidez, poderá ser montada uma faixa reversível no sentido centro nas avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi, no trecho compreendido entre a Rua José Pepe e a Avenida Alberto Penteado.





​Rotas Alternativas

Para desviar dos bloqueios, os motoristas contam com rotas alternativas específicas para cada trajeto:

​Sentido Cidade Jardim: Os veículos na Avenida Giovanni Gronchi que seguem do sentido João Dias para a Avenida Morumbi com destino ao Centro devem utilizar a Rua Doutor Francisco Tomas de Carvalho, a Rua Doutor Flávio Américo Maurano e virar à esquerda na Avenida Morumbi.

​Sentido Ponte Morumbi: Quem trafega pela Avenida Giovanni Gronchi no sentido João Dias/Avenida Morumbi com destino à Ponte Morumbi deve fazer o mesmo trajeto inicial (Rua Doutor Francisco Tomas de Carvalho e Rua Doutor Flávio Américo Maurano), mas virar à direita ao acessar a Avenida Morumbi.

​Sentido Francisco Morato – Palácio do Governo / Hospital Albert Einstein: Os motoristas que trafegam pela Avenida Professor Francisco Morato com destino ao Palácio do Governo ou ao Hospital Albert Einstein devem utilizar a Avenida Morumbi.

​Sentido Região da João Dias: Quem vem da Avenida Professor Francisco Morato rumo à Avenida João Dias deve seguir pela Rua Manuel Jacinto, Rua Dr. Sílvio Dante Bertacchi, Rua Panônia, Rua Santo Américo e acessar a Avenida Giovanni Gronchi.

​Recomendações aos motoristas e frequentadores

Para garantir uma circulação segura e evitar retenções, a CET publicou diversas recomendações ao público, entre elas: priorizar o transporte público (como ônibus, táxis e Metrô) e ter cuidado ao escolher locais de estacionamento, evitando a contratação de guardadores irregulares de carros e não estacionando em pontos onde houver canalizações de cones ou cavaletes.

​Além disso, é recomendável retardar a saída dos estacionamentos em aproximadamente 30 minutos após o término do evento para evitar o momento de pico do tráfego. Caso necessite pedir informações, o motorista deve fazê-lo de maneira a não prejudicar a circulação, além de reduzir a velocidade do veículo ao avistar canalizações na pista e procurar utilizar vias alternativas para evitar transitar nas imediações dos bloqueios.

A Engenharia de Tráfego da CET fará o monitoramento ostensivo e a orientação do trânsito na região com o objetivo de preservar a segurança dos usuários e manter a fluidez das vias. Para consultar informações sobre o trânsito, reportar ocorrências, fazer solicitações, pedir remoções ou registrar sugestões, a população pode ligar para a central de atendimento da companhia.

