Reprodução/Portal Metrópoles Imagem de câmera de segurança registrou o momento em que casal agrediu e esfaqueou a vítima no Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (29), o casal suspeito de matar um homem a facadas e socos no Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. O crime ocorreu no dia 10 de setembro e foi presenciado pela filha dos suspeitos, uma criança de cinco anos. A vítima, o serralheiro José Carlos dos Santos, de 62 anos, morreu ao intervir em uma discussão para defender o irmão.

Crime aconteceu por causa de uma dívida de celular

De acordo com as investigações, Joilson da Silva Macedo, de 40 anos, e Lucineia Alves da Silva, de 43, foram a um bar para cobrar do irmão de José Carlos uma dívida de R$ 300 referente à venda de um celular. Diante do impasse, o casal iniciou as agressões, e o serralheiro interveio para conter a briga.





Imagens de câmeras de segurança, divulgada pelo Portal Metrópoles, mostram que Lucineia e Joilson deram um tapa e um chute na vítima. Em seguida, a mulher esfaqueou o serralheiro, enquanto o homem continuava a desferir socos. Ao ser atingido, José Carlos caiu, bateu a cabeça no chão e morreu no local.

Após o ataque, os dois fugiram a pé em direção a um terminal urbano e embarcaram em um ônibus. Com o avanço das apurações, a Justiça decretou a prisão temporária do casal, que foi localizada e cumprida por agentes do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).