Divulgação/SSP Jeovane Junior da Silva, o "Juninho", era procurado por auxiliar na fuga do acusado de balear irmão de Eloá Pimentel no ABC Paulista

Um homem apontado por ajudar na fuga do assassino de um tenente da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foi baleado por equipes da corporação na manhã desta sexta-feira (30), na Zona Leste de São Paulo. Jeovane Junior da Silva, conhecido como "Juninho", era procurado desde o atentado contra o oficial Ronickson Pimentel dos Santos — irmão de Eloá Pimentel —, ocorrido em 27 de junho, no ABC Paulista.

Após receberem uma denúncia anônima sobre a localização do foragido, agentes da Rota foram até um imóvel na Rua das Catileias, no Parque das Flores. De acordo com a PM, a equipe foi recebida a tiros ao chegar ao local e revidou a agressão.

Juninho foi baleado, desarmado e socorrido a um hospital da região. O suspeito, que já tem passagens por homicídio e organização criminosa, estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.





Ligação com o PCC e auxílio a atirador

Segundo as investigações, Juninho é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e teve a prisão preventiva decretada em setembro. Ele é acusado de dar suporte à fuga de Hércules da Costa Siqueira, o "Golias", apontado como o autor dos disparos contra o tenente. O oficial da Rota segue internado.

Ronickson é irmão de Eloá Pimentel, jovem que foi mantida em cárcere privado por mais de 100 horas e morta pelo ex-namorado, Lindemberg Alves. O caso se tornou repercussão nacional em 2008.

Segundo matéria do Portal Metrópoles, o sinal do aparelho de celular de Golias traça a rota dele antes e depois do atentado, entre as regiões do ABC Paulista e na zona leste de São Paulo.