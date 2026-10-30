Um homem apontado por ajudar na fuga do assassino de um tenente da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foi baleado por equipes da corporação na manhã desta sexta-feira (30), na Zona Leste de São Paulo. Jeovane Junior da Silva, conhecido como "Juninho", era procurado desde o atentado contra o oficial Ronickson Pimentel dos Santos — irmão de Eloá Pimentel —, ocorrido em 27 de junho, no ABC Paulista.
Após receberem uma denúncia anônima sobre a localização do foragido, agentes da Rota foram até um imóvel na Rua das Catileias, no Parque das Flores. De acordo com a PM, a equipe foi recebida a tiros ao chegar ao local e revidou a agressão.
Juninho foi baleado, desarmado e socorrido a um hospital da região. O suspeito, que já tem passagens por homicídio e organização criminosa, estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.
Ligação com o PCC e auxílio a atirador
Segundo as investigações, Juninho é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e teve a prisão preventiva decretada em setembro. Ele é acusado de dar suporte à fuga de Hércules da Costa Siqueira, o "Golias", apontado como o autor dos disparos contra o tenente. O oficial da Rota segue internado.
Ronickson é irmão de Eloá Pimentel, jovem que foi mantida em cárcere privado por mais de 100 horas e morta pelo ex-namorado, Lindemberg Alves. O caso se tornou repercussão nacional em 2008.
Segundo matéria do Portal Metrópoles, o sinal do aparelho de celular de Golias traça a rota dele antes e depois do atentado, entre as regiões do ABC Paulista e na zona leste de São Paulo.