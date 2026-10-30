Reprodução/ Jeferson Fernando de Oliveira Ferreira Cutia e seus filhotes avistados no interior de São Paulo

Uma câmera equipada dentro de uma área de mata em Santa Rita do Passa Quatro, no interior paulista, registrou por vários dias uma cutia com seus dois pequenos filhotes na entrada de uma toca. O equipamento foi inicialmente instalado com o objetivo de registrar um tatu que estaria na região.

O responsável pela câmera é o observador da natureza Jeferson Fernando de Oliveira Ferreira. Ele posicionou o aparelho, conhecido como câmera trap, em um trecho de floresta que não conhecia bem. Ao notar um buraco no solo, imaginou que o morador fosse um tatu, mas, ao revisar o material, encontrou 132 gravações em que aparecia uma cutia com a ninhada.

Jeferson contou ao g1 que ficou muito surpreso com os vídeos por conta do tamanho dos filhotes; até então, ele só tinha visto cutias adultas. “Fiquei emocionado, pois nunca tinha visto algo assim”, disse.

Por mais que diversas imagens tenham sido registradas, os vídeos não foram o bastante para determinar a espécie exata dos animais. Na região, a cutia-de-azara (Dasyprocta azarae) e a cutia-vermelha (Dasyprocta leporina) são as mais presentes. Como os filhotes têm pelagem avermelhada, a segunda possibilidade não pode ser descartada, por mais que seja menos comum que a primeira.

Apesar de serem vistas com facilidade em algumas cidades, as cutias ainda guardam hábitos desconhecidos, vídeos como os registrados ajudam especialistas entender melhor a vida desses roedores.





Características das cutias

A professora Gisela Sobral, da Universidade Federal de Rondonópolis (MT), que coordena o Projeto Incisivos - iniciativa de divulgação científica sobre roedores - explica que as cutias podem fazer seus próprios abrigos ou usar espaços já prontos. Como a especialidade das cutias não é a escavação, faria sentido para ela que a família se instalassem em uma toca aberta por outra espécie, como os tatus.

Para a especialista, o espaço escolhido foi essencial para defender os animais de possíveis predadores, da chuva e do calor, garantindo a tranquilidade na criação dos filhotes. De acordo com Gisela, os horários onde os animais aparecem nas filmagens também condiz com o comportamento da espécie, uma vez que os hábitos diurnos das cutias também as protegem dos predadores, que costumam ter atividade noturna.

Quando ameaçadas, as cutias utilizam vários recursos de sobrevivência Uma das reações é a emissão de um som, parecido com um latido; outra é bater as patas traseiras no chão, criando um ruído semelhante ao de um tambor, que avisa os demais da espécie.

Elas comumente vivem em grupo, com um indivíduo alertando os outros em caso de risco. Além disso, cutias são ágeis e capazes de saltos altos, o que facilita a fuga e a entrada nos abrigos.

Segundo a pesquisadora, as cutias pertencem ao grupo dos animais de filhotes precoces, assim como capivaras e porquinhos-da-índia. Eles nascem cobertos de pelos, enxergando e ouvindo. Poucas horas depois já andam e comem alimentos sólidos, como frutas, sementes, polpas, folhas e raízes, e às vezes larvas de insetos. Mesmo assim, continuam mamando por cerca de cinco meses- nesse período, seguem a mãe e aprendem o que comer e onde encontrar comida.

