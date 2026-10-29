Digulgação/Governo de SP Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta quinta-feira (29), um homem de 29 anos apontado como um dos suspeitos que participou do roubo de um furgão que transportava material radioativo. A captura aconteceu no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Com mandados judiciais expedidos pela Justiça, os agentes foram à residência do suspeito e, no local, encontraram um carro com placas adulteradas. Ao consultar o número do chassi, os agentes descobriram que o automóvel havia sido furtado. De acordo com investigação, o veículo era usado pelos suspeitos para os deslocamentos durante os crimes.

Na abordagem, a mulher do investigado afirmou ser a proprietária do carro e acabou sendo presa por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Além do veículo, a equipe apreendeu também um revólver calibre 22 com a numeração raspada durante as buscas na casa.

A investigação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar), ligada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O crime

O assalto aconteceu na noite do dia primeiro de outubro, na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Dentre os itens roubados, estava o material radioativo Actínio-225, utilizado em tratamentos médicos, especialmente em casos de câncer; a carga estava foi avaliada em R$30 mil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima foi abordada por quatro homens armados, que sinalizaram ao motorista que havia algum problema com seu veículo. Quando o homem parou para conferir, foi rendido pelo grupo.

Os criminosos o mantiveram como refém até a manhã de sexta-feira (02), quando o deixaram nas proximidades da Avenida Marechal Tito, na Zona Leste. O caso foi registrado como roubo pelo 2º DP de Guarulhos.





No dia 3 de outubro, dois dias após o roubo, investigadores localizaram o furgão Citroën Jumpy parcialmente desmontado em um terreno de Ferraz de Vasconcelos, também na Grande São Paulo.

No dia 5, o material foi localizado em um terreno baldio no Parque São Rafael, na Zona Leste da capital, após uma busca realizada por policiais do 55º Distrito Policial (Parque São Rafael), que receberam uma denúncia anônima.

Com as informações reunidas a partir dos materiais encontrados, os policiais chegaram à identidade de um dos suspeitos.

Polícia busca outros integrantes

A delegada Leslie Caram Petrus, da 1ª Divecar, classificou a prisão como “um avanço importante na investigação". De acordo com ela, as apurações continuam para que as autoridades identifiquem os demais envolvidos no crime.

De acordo com a polícia, há indícios de que o homem preso faça parte de uma quadrilha especializada em roubos de furgões.

