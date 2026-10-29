Divulgação/ Secretaria de Segurança Pública Apreensões da Operação Caronte

A Polícia Civil de São Paulo prendeu seis pessoas suspeitas de extorquir passageiros nas proximidades do Terminal Rodoviário da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista. A Operação Caronte, realizada na última quarta-feira (28), também resultou na apreensão de veículos, celulares e máquinas de cartão.

De acordo com as investigações- que duraram cerca de três meses- os suspeitos combinavam um valor inicial para as corridas com as vítimas, afirmando que a viagem ficaria mais barata do que se a pessoa solicitasse um carro por aplicativo. Quando chegavam ao destino, os suspeitos negavam o acordo anterior e exigiam pagamentos adicionais pela rota.

Entre as justificativas usadas pelos criminosos estavam o suposto aumento do percurso ou a demora no deslocamento. Em alguns dos casos, os suspeitos chegaram a ameaçar e intimidar os passageiros para que pagassem, ou até mesmo, proibiram temporariamente os mesmos de deixarem os veículos.

De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam uma ferramenta externa aos aplicativos de transporte, e calculavam os preços das viagens como se estivessem em uma plataforma confiável. Com isso, os valores cobrados inicialmente poderiam chegar ao dobro ou triplo do esperado.

Na operação, coordenada pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), os seis suspeitos identificados foram presos em flagrante e acusados por suspeita de extorsão e associação criminosa. Um dos investigados também tinha um mandado de prisão temporária, que foi cumprido pelos policiais.





Os policiais apreenderam celulares e máquinas de cartão utilizadas no crime, além de seis veículos ligados aos suspeitos, que estão sob os cuidados do Departamento de Transportes Públicos (DTP), órgão que apoiou a ação.

Passageiro teve bagagem roubada

Um dos passageiros envolvidos nos casos teve suas malas roubadas pelo motorista suspeito em março deste ano. O homem vinha do Togo, país da África Ocidental, e não conseguiu pegar suas malas de dentro do carro após se recusar a pagar o valor exigido por uma corrida.

Em uma das buscas realizada pelos policiais, as bagagens do passageiro foram localizadas, juntamente de documentos relacionados à vítima. Os objetos recuperados foram devolvidos ao dono, que estava em situação de rua.

Quando as malas foram encontradas, um dos suspeitos admitiu ter pego os pertences para pressionar o passageiro a pagar cerca de R$ 500 pela viagem.

