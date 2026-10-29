Reprodução/ TV Globo Novo coala no Aquário de São Paulo

O Aquário de São Paulo apresentou, nesta quinta-feira (29), duas novas atrações para o público paulistano: os coalas Andy e King. A fêmea e o macho, ambos com três anos de idade, desembarcaram da Austrália e já estão disponíveis para visitação, todos os dias, das 9h às 17h.

A espécie enfrenta ameaça de extinção em seu habitat natural. A presença dos coalas na capital paulista integra um programa de conservação, pesquisa e bem-estar animal, dentro de um projeto voltado à proteção.

Preparação exclusiva para os animais

Antes da chegada dos novos moradores, o aquário precisou montar um ambiente especial que acompanha as regras do governo australiano, responsável pela aprovação do espaço onde os animais irão viver.

Entre as adaptações feitas pelo estabelecimento, estão estruturas que imitam as árvores onde os coalas passam a maior parte da vida, uma vez que o corpo dos coalas é moldado para o hábito arborícola, com patas e as garras pensadas para facilitar a fixação dos animais nos troncos e galhos.

Cada uma das estruturas instaladas apresenta entre três e quatro bifurcações de galhos, para que o animal tranha espaços onde consegue se acomodar para descansar e dormir. O foco no espaço para descanso é essencial, uma vez que coalas passam a maior parte do dia dormindo, com as sonecas tendo, no mínimo, 18 horas diárias.

A alimentação também tem suas especificações, uma vez que os animais têm a folha de eucalipto como sua principal fonte de nutrição. Diariamente, coalas podem comer mais de meio quilo das folhas, e a equipe do Aquário precisa trocar o alimento duas vezes ao dia. Os profissionais acompanham diariamente a quantidade ingerida e a aceitação das diferentes espécies de eucalipto oferecidas.

Em entrevista à TV Globo, Laura, integrante da equipe responsável pelos coalas, afirmou que o período inicial de adaptação dos animais exige um cuidado para que Andy e King se acostumem com as folhas disponíveis no Brasil.

“Essa adaptação exige muita atenção e cuidado da nossa equipe para garantir que os animais se adaptem bem, se acostumem com as nossas folhas. E o clima ajuda, porque o nosso clima é parecido com o da Austrália”, explicou.

