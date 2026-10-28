Divulgação/Prefeitura de Santo André Ponto de hidratação no calçadão de Santo André

A Prefeitura de Santo André inaugurou ontem (27), o primeiro refúgio climático da cidade para amenizar os impactos das altas temperaturas na população. A medida ocorre em meio aos alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que prevê ao menos seis ondas de calor no Brasil até dezembro em decorrência do fenômeno El Niño , impondo desafios à gestão pública de desastres e saúde.

A área de convivência, localizada na Rua Senador Fláquer, no centro de Santo André, foi escolhida após a gestão do prefeito Gilvan Junior realizar um levantamento no local e identificar altos índices de calor na região.

Ponto de hidroestação

No espaço, foi instalado o primeiro bebedouro inteligente da cidade — conhecido como hidroestação —, voltado ao atendimento da população e de animais de estimação. A administração municipal já viabiliza a instalação de uma segunda unidade, que ficará no Terminal Vila Luzita.

O equipamento conta com sensores de Internet das Coisas (IoT) que permitem à prefeitura acompanhar, em tempo real, o consumo de água, a variação da temperatura, as emissões de CO₂ evitadas e a estimativa de garrafas PET economizadas.





Estruturas para descanso e microclima

Outra novidade são os jardins de chuva e canteiros-esponja instalados pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa). Trata-se de soluções baseadas na natureza que aumentam a absorção da água do solo e ajudam a regular o microclima local.

Cada estrutura possui 36 m² de área e 50 centímetros de profundidade. Juntas, têm capacidade para reter e absorver até 60 mil litros de água da chuva, contribuindo para reduzir o volume direcionado à rede convencional de drenagem.

Ao longo de todo o calçadão, os moradores também passam a dispor de seis pontos com áreas de descanso sombreadas.

De acordo com o prefeito Gilvan Junior, a medida busca dar respostas concretas e imediatas aos impactos das emergências climáticas no município. “O calor extremo deixou de ser uma previsão e passou a ser parte da rotina das cidades. Nosso papel é chegar antes, levando sombra, água e verde para onde a população mais sente o problema”, destaca.

Plano municipal e consulta pública

O espaço integra o programa Santo André pelo Clima, que organiza a resposta às altas temperaturas em seis frentes: mapeamento de áreas expostas, critérios para credenciar espaços de proteção térmica, arborização, infraestrutura verde, parcerias com a iniciativa privada e monitoramento por indicadores.

A administração municipal também abriu uma consulta pública para que os moradores indiquem os pontos com maior desconforto térmico e sugiram melhorias para os bairros. Com o engajamento da população, a prefeitura prevê a implantação de novos pontos climáticos pela cidade.