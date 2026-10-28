Reprodução/Facebook O influenciador e empresário Renato Cariani

O empresário e influenciador fitness Renato Cariani foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Se a denúncia for aceita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), as penas somadas podem variar de 16 a 51 anos de prisão em regime fechado. Ele responde ao processo em liberdade.

Além de Cariani, o MPSP pediu a condenação dos empresários Fábio Spíndola Mota e Rodrigo Gomes Pereira. O trio é suspeito de integrar um esquema de desvio de produtos químicos para a produção de toneladas de entorpecentes, principalmente crack e cocaína.





Alvo da Operação Hinsberg em 2023

A denúncia é desdobramento da Operação Hinsberg, deflagrada pela Polícia Federal em 2023 para desarticular o esquema. Segundo as investigações, a Anidrol Produtos para Laboratórios — empresa sediada em Diadema, na Grande São Paulo, da qual o influenciador é sócio — simulava a venda de insumos para empresas farmacêuticas sem o conhecimento destas. O destino real do material era o refino de drogas.

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) apontam que a Anidrol encenou 59 vendas fraudulentas e que o próprio Cariani criava os pedidos fictícios para justificar o desvio dos produtos.

Em nota, a defesa de Renato Cariani declarou ao portal g1 que não se surpreendeu com a denúncia e afirmou que demonstrará a improcedência das acusações ao longo da instrução processual.