Paulo Pinto/Agência Brasil Frio em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com muita nebulosidade e, novamente, com baixas temperaturas: os termômetros da rede meteorológica do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registraram uma média mínima de 15°C através da cidade.

Com o passar das horas, o sol aparece ocasionalmente entre as nuvens, e auxilia a elevação gradual das temperaturas. As máximas podem alcançar a marca dos 22°C, com índices de umidade relativa do ar acima de 55%.

As chuvas voltam à capital e, de acordo com a Defesa Civil do Estado, o retorno acontece por causa do deslocamento de um cavado meteorológico pelo continente, que favorece a formação de áreas de instabilidade. As precipitações devem acontecer entre o meio da tarde e o início da noite, no formato de pancadas rápidas e isoladas; as chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões Norte e Leste do estado.





Dados do CGE mostram que outubro registrou, até o momento, 202 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 80,3% acima dos 112 mm esperados para o mês.

Próximos dias

As chuvas devem ficar cada dia mais constantes na capital com o decorrer da semana. O sol segue aparecendo somente entre nuvens de maneira esporádica e as temperaturas continuam baixas.

Na quinta-feira (29), chuvas isoladas devem começar já no período da manhã, com os termômetros variando entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 21°C. As instabilidades ganham força no período da tarde e as chuvas devem ficar mais generalizadas, aumentando o potencial para a formação de alagamentos.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (28): Mínima de 15°C, máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

- Quinta-feira (29): Mínima de 16°C, máxima de 18°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal

- Sexta-feira (30): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (31): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo (01): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

