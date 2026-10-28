Divulgação/Governo de SP Catracas da CPTM na Estação Palmeiras-Barra Funda

Todas as catracas das estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passaram a aceitar a Carteira Digital TOP desde a última terça-feira (27). A nova funcionalidade permite que os passageiros realizem o embarque usando os bilhetes digitais em QR Code comprados diretamente pelo aplicativo, dispensando a necessidade do cartão físico.

Como usar a Carteira Digital TOP nas estações?

Para utilizar o serviço, o passageiro deve baixar o aplicativo TOP — disponível na Google Play Store (Android) e App Store (iOS) — e realizar o cadastro.





Após se cadastrar, o usuário pode comprar créditos para a carteira digital por meio do Pix. Com o QR Code gerado na tela do celular, basta aproximar o dispositivo dos leitores instalados nos bloqueios das estações ou dos ônibus intermunicipais gerenciados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) — antiga EMTU, para liberar a catraca.

A CPTM afirma que a tecnologia funciona em todas as paradas operadas pela estatal e também nas estações concedidas à iniciativa privada. Informações detalhadas podem ser consultadas no site oficial do cartão TOP, clicando aqui.

Modernização das formas de pagamento

A ferramenta integra um pacote de investimentos da companhia para modernizar o sistema e diversificar as opções de pagamento das tarifas. Entre as inovações adotadas neste ano, destaca-se a aceitação de pagamento por aproximação (NFC) diretamente nos bloqueios das 97 estações da malha.

O recurso permite o embarque com cartões de débito e crédito — físicos ou virtuais — e carteiras digitais (celulares e relógios inteligentes) das bandeiras Elo, Mastercard e Visa, além da recarga via Pix nos terminais de autoatendimento.