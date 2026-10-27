Paulo Pinto/Agência Brasil Frio no Centro-Sul do país

A cidade de São Paulo apresenta tempo frio e seco nesta terça-feira (27), com v ariação de nuvens e sem previsão de chuva. De acordo com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média mínima registrada através da capital foi de 12°C.

No decorrer do dia, o céu permanece com a presença de muitas nuvens e pouca abertura do sol, com a máxima podendo atingir os 21°C. Por mais que o dia conte com muitas nuvens, a equipe de meteorologia do CGE afirma que não há expectativa de chuva na cidade.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a condição se dá devido a uma massa de ar frio e seco que atua sobre o território paulista, favorecendo a diminuição das chuvas e a queda das temperaturas. Ainda que não chova na capital, a região leste do estado ainda pode contar com algumas pancadas de chuva isoladas, possivelmente acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No interior, principalmente nas regiões Norte e Oeste, a Defesa Civil recomenda atenção às porcentagens da umidade relativa do ar, que podem chegar a valores próximos a 30%; as temperaturas devem subir nas regiões citadas.





Chegada do frio

A partir da previsão divulgada pelo CGE paulista, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) decretou estado de atenção para baixas temperaturas em toda a cidade de São Paulo, às 08h20 de ontem (26). A condição deve permanecer durante toda a semana, com a maior máxima prevista sendo de 25°C, na sexta-feira (30).

A Defesa Civil recomenda que a população fique sempre atenta aos alertas emitidos e consulte constantemente a previsão do tempo, além de se manter agasalhada.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (27): Mínima de 12°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quarta-feira (28): Mínima de 15°C, máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. Noite com chuva intermitente

- Quinta-feira (29): Mínima de 15°C, máxima de 19°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa

- Sexta-feira (30): Mínima de 16°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sábado (31): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa

