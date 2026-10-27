Reprodução/ Redes Sociais Trem da Linha 15-Prata, danificado após colisão com guindaste

A Cortesia Guindastes, dona do equipamento que caiu sobre a via do monotrilho da Linha 15-Prata no último sábado (24), divulgou uma nota em que afirma colaborar com as autoridades para esclarecer o acidente. O guindaste atingiu um dos trens do Metrô na avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, na Zona Leste de São Paulo, prejudicando o funcionamento do modal durante todo o dia.

Na nota divulgada, a empresa diz ter agido "de forma responsável e colaborativa" desde o primeiro momento e informa que o operador- que foi descrito como experiente e qualificado para o trabalho- sofreu ferimentos leves e foi atendido imediatamente após a ocorrência; o homem teve alta hospitalar e passa bem.

Segundo a companhia, não houve vítimas entre os passageiros que estavam na composição ou entre funcionários do Metrô. Além disso, nenhum pedestre que estava na rua ficou ferido.

A empresa também usou o espaço para agradecer o trabalho do Metrô, CET, Corpo de Bombeiros, Enel e Subprefeitura, que atuaram juntos para liberar a via e normalizar o trânsito. A Linha 15-Prata voltou a operar sem restrições na madrugada do último domingo (25).

A nota, porém, não deixa claro como o acidente aconteceu, uma vez que a empresa não explica por que o guindaste estava estendido dentro do pátio nem o que provocou a queda.

Danos a estrutura e locomoção

A colisão aconteceu depois da estrutura cair sobre o trilho da Linha 15-Prata, quando uma composição seguia viagem na via. Com o impacto, o trem ficou danificado e quebrou parte da estrutura do guindaste, que caiu e quase atingiu pessoas que passavam pela avenida.

O acidente também afetou o funcionamento da linha durante o restante do sábado e a circulação dos trens foi interrompida às 12h04 entre as estações Vila Prudente e São Lucas. O trecho afetado passou a ser atendido por ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).





Confira a nota na íntegra:

“​A CORTESIA GUINDASTES vem a público manifestar-se a respeito do acidente ocorrido neste sábado, (24/10/2026), que envolveu um guindaste de sua propriedade na Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, em São Paulo, ocasionando o fechamento de vias públicas e a paralisação dos serviços de transporte público.

Esclarece que desde o primeiro momento, a organização atuou de forma responsável e colaborativa, adotando as providências cabíveis e observando os procedimentos e protocolos aplicáveis à situação, com prioridade à segurança das pessoas e à adequada condução das medidas necessárias.

​Informa que, o equipamento era operado por profissional experiente e qualificado, que sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico, teve alta hospitalar e passa bem.

​A organização segue colaborando com as autoridades e demais órgãos competentes para o esclarecimento dos fatos e a identificação das causas do ocorrido. Reforçamos nosso compromisso com a transparência, a apuração técnica e responsável das circunstâncias envolvidas e a prestação dos esclarecimentos necessários, respeitando o andamento das investigações.

​Importa destacar que desde o primeiro momento, a empresa mobilizou suas equipes e todos os recursos necessários para apoiar o atendimento à ocorrência, priorizando a segurança das pessoas e a recuperação das áreas afetadas, sendo os trabalhos de recuperação da infraestrutura concluídos durante a madrugada, permitindo o restabelecimento integral da operação da Linha 15-Prata do Monotrilho, deste domingo, sem restrições, assim como da via pública.

​A CORTESIA GUINDASTES manifesta seu reconhecimento e profunda gratidão às equipes do Metrô, CET, Corpo de Bombeiros, Enel, Subprefeitura e a todos os profissionais que trabalharam incansavelmente para, em conjunto, reestabelecer os serviços.

​Informamos, ainda, que, felizmente não houve vítimas entre os passageiros, colaboradores do Metrô e transeuntes da via pública.

​A CORTESIA GUINDASTES é uma instituição sólida, com mais de 20 anos atuando no setor, pautada pela responsabilidade, pelo cumprimento de seus procedimentos e pelo compromisso com a segurança, a continuidade dos serviços e o interesse público, mantendo firme eu compromisso com a segurança, o rigor técnico, o cumprimento dos procedimentos aplicáveis na execução de suas atividades.

​Seguiremos acompanhando o caso e colaborando integralmente para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Reiteramos nosso respeito às pessoas envolvidas e à comunidade, mantendo-nos à disposição dos órgãos competentes e da imprensa para os esclarecimentos pertinentes.”

