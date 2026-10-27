Divulgação/Artesp Acidente entre carretas, no Rodoanel, Zona Sul de São Paulo



Um trecho do Rodoanel, na Zona Sul de São Paulo, precisou ser integralmente interditado após um acidente envolvendo duas carretas na madrugada desta terça-feira (27). Com a colisão, os veículos pegaram fogo. Os trabalhos no local avançaram rapidamente e uma das faixas foi liberada ainda pela manhã.

Veículo estava estacionado no acostamento

A ocorrência foi registrada por volta da 1h30, no km 61 da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das carretas estava vazia, e colidiu contra a traseira da outra, que estava estacionada no acostamento.

Após a colisão, chamas se espalharam e atingiram os dois veículos de carga, sendo necessário bloquear, inicialmente, as duas faixas da direita e o acostamento.





Pouco antes das 2h, no entanto, foi necessário fechar completamente a pista no sentido Perus para o atendimento da ocorrência. A interdição total foi encerrada e uma faixa foi liberada por volta das 3h20, quando o fogo foi controlado.

De acordo com a publicação do Corpo de Bombeiros, um dos condutores sofreu ferimentos, recebeu atendimento pré-hospitalar e foi socorrido em uma ambulância; a outra vítima saiu ilesa. Não foi constatado nenhum vazamento de líquido considerado “perigoso”.

A área ainda apresenta lentidão e reflexos no trânsito por conta do acidente, com congestionamento na chegada ao trecho afetado.





