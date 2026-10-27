Um trecho do Rodoanel, na Zona Sul de São Paulo, precisou ser integralmente interditado após um acidente envolvendo duas carretas na madrugada desta terça-feira (27). Com a colisão, os veículos pegaram fogo. Os trabalhos no local avançaram rapidamente e uma das faixas foi liberada ainda pela manhã.
Veículo estava estacionado no acostamento
A ocorrência foi registrada por volta da 1h30, no km 61 da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das carretas estava vazia, e colidiu contra a traseira da outra, que estava estacionada no acostamento.
Após a colisão, chamas se espalharam e atingiram os dois veículos de carga, sendo necessário bloquear, inicialmente, as duas faixas da direita e o acostamento.
Pouco antes das 2h, no entanto, foi necessário fechar completamente a pista no sentido Perus para o atendimento da ocorrência. A interdição total foi encerrada e uma faixa foi liberada por volta das 3h20, quando o fogo foi controlado.
De acordo com a publicação do Corpo de Bombeiros, um dos condutores sofreu ferimentos, recebeu atendimento pré-hospitalar e foi socorrido em uma ambulância; a outra vítima saiu ilesa. Não foi constatado nenhum vazamento de líquido considerado “perigoso”.
A área ainda apresenta lentidão e reflexos no trânsito por conta do acidente, com congestionamento na chegada ao trecho afetado.