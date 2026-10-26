Divulgação/ STM Linha 12 Safira em São Paulo

A concessionária Trivia Trens voltou a operar de forma independente a Linha 13-Jade e o serviço Expresso Aeroporto, a partir das 4h desta segunda-feira (26). Além de retomar o controle integral dessa linha, a empresa iniciou a transição gradual para a operação das linhas 11-Coral e 12-Safira.

Desde o dia 6 de outubro, as operações vinham sendo realizadas em conjunto com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por determinação da Agência Reguladora de Transporte do Estado (ARTESP).

Durante os 20 dias em que a CPTM esteve presente, ela foi responsável por acompanhar e supervisionar o desempenho da Trivia na operação dos trens, o atendimento aos passageiros e a manutenção, sob fiscalização da ARTESP. A Agência Reguladora concluiu, então, que a concessionária teria condições de assumir integralmente os serviços da Linha 13-Jade e de avançar para a etapa seguinte.





A Trivia inicia a retomada gradual das linhas 11-Coral e 12-Safira também nesta segunda-feira (26), com a CPTM supervisionando presencialmente, em tempo integral, todas as atividades operacionais da concessionária nas duas linhas. O objetivo é verificar se os padrões operacionais e os protocolos de segurança estão sendo cumpridos; esses critérios serão avaliados pela ARTESP para decidir se a Trivia está apta a retomar os serviços por completo.

De acordo com o cronograma aprovado pela Agência, a supervisão nas linhas 11 e 12 segue até o dia 25 de novembro. No dia 26, a concessionária deve assumir integralmente as três linhas e iniciar a Operação Assistida, também fiscalizada pela ARTESP.

Afastamento e retomada

A Trivia Trens havia sido afastada da operação por até 90 dias em 24 de julho, por uma medida cautelar da ARTESP, declarada depois de uma série de falhas. Na ocasião, a Agência determinou o retorno à fase inicial da etapa pré-operacional do contrato, em que a CPTM opera e a concessionária acompanha.

Nesse período, os profissionais da empresa refizeram treinamentos operacionais e de manutenção de veículos e equipamentos. A ARTESP também exigiu um plano de ação com cronograma de capacitações, revisão de procedimentos e aperfeiçoamento dos protocolos para situações de emergência.

O plano prevê ainda atividades práticas de atendimento a emergências para as equipes, além de mais integração e comunicação com os demais operadores do sistema de mobilidade da capital. Outra exigência foi a atualização dos principais planos e protocolos ligados ao PAESE, à evacuação, ao resgate e à comunicação com os passageiros.

De acordo com o Governo, a CPTM supervisionou exercícios de transbordo entre trens, de resposta a falhas na rede aérea e de acionamento do PAESE desde o final de julho.

