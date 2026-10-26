Linha 12 Safira em São Paulo
Divulgação/ STM
Linha 12 Safira em São Paulo

A concessionária  Trivia Trens voltou a operar de forma independente a Linha 13-Jade e o serviço Expresso Aeroporto, a partir das 4h desta segunda-feira (26). Além de retomar o controle integral dessa linha, a empresa iniciou a transição gradual para a operação das linhas 11-Coral e 12-Safira.

Desde o dia 6 de outubro, as operações vinham sendo realizadas em conjunto com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por determinação da Agência Reguladora de Transporte do Estado (ARTESP).

Durante os 20 dias em que a CPTM  esteve presente, ela foi responsável por acompanhar e supervisionar o desempenho da Trivia na operação dos trens, o atendimento aos passageiros e a manutenção, sob fiscalização da ARTESP. A Agência Reguladora concluiu, então, que a concessionária teria condições de assumir integralmente os serviços da  Linha 13-Jade e de avançar para a etapa seguinte.


A Trivia inicia a retomada gradual das linhas 11-Coral e 12-Safira também nesta segunda-feira (26), com a CPTM supervisionando presencialmente, em tempo integral, todas as atividades operacionais da concessionária nas duas linhas. O objetivo é verificar se os padrões operacionais e os protocolos de segurança estão sendo cumpridos; esses critérios serão avaliados pela ARTESP para decidir se a Trivia está apta a retomar os serviços por completo.

De acordo com o cronograma aprovado pela Agência, a supervisão nas linhas 11 e 12 segue até o dia 25 de novembro. No dia 26, a concessionária deve assumir integralmente as três linhas e iniciar a Operação Assistida, também fiscalizada pela ARTESP.

Afastamento e retomada

Trivia Trens havia sido afastada da operação por até 90 dias em 24 de julho, por uma medida cautelar da ARTESP, declarada depois de uma série de falhas. Na ocasião, a Agência determinou o retorno à fase inicial da etapa pré-operacional do contrato, em que a CPTM opera e a concessionária acompanha.

Nesse período, os profissionais da empresa refizeram treinamentos operacionais e de manutenção de veículos e equipamentos. A ARTESP também exigiu um plano de ação com cronograma de capacitações, revisão de procedimentos e aperfeiçoamento dos protocolos para situações de emergência.

O plano prevê ainda atividades práticas de atendimento a emergências para as equipes, além de mais integração e comunicação com os demais operadores do sistema de mobilidade da capital. Outra exigência foi a atualização dos principais planos e protocolos ligados ao PAESE, à evacuação, ao resgate e à comunicação com os passageiros.

De acordo com o Governo, a CPTM supervisionou exercícios de transbordo entre trens, de resposta a falhas na rede aérea e de acionamento do PAESE desde o final de julho.

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