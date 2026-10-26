Micaela Wentz/ iG Céu com nuvens e dia frio, em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o tempo nublado e temperaturas amenas nesta segunda-feira (26). De acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a média mínima registrada na capital foi de 14,4°C.

Com o passar das horas, o sol deve aparecer entre as nuvens, mas não permanece por tempo suficiente para elevar as temperaturas em um nível significativo, com as máximas chegando a, somente, 18°C.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, a frente fria que atuava no território paulista está se afastando e causando instabilidades em São Paulo. Municípios das regiões Norte e Leste do estado devem receber as chuvas mais constantes, que ficam presentes durante todo o dia; cidades do interior paulista devem esperar pancadas de chuva isoladas, com possíveis acúmulos.

A Defesa Civil também afirma que algumas áreas serão mais afetadas e os volumes das precipitações podem ser moderados, assim, a população deve ficar atenta a possíveis transtornos pontuais e acompanhar as recomendações do órgão. Alguns dos riscos associados a chuvas mais fortes são: formação de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de córregos e rios.





Os dados do CGE indicam que outubro registrou, até o momento, 197,2 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 76% acima dos 112 mm esperados para o mês.

Como será a semana

Com o afastamento da frente fria, o tempo deve melhorar em São Paulo mas, as temperaturas seguem baixas durante a maior parte da semana,

Na terça-feira (27) o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 12°C e máximas de 21°C; não há previsão de chuva.

A partir da quarta-feira (28) as chuvas voltam, e devem se manter presentes até o final da semana. O dia deve começar nublado mas com o sol aparecendo em pontos específicos mas, entre o final da tarde e começo da noite, as precipitações devem se fazer presente.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (26): Mínima de 13°C, máxima de 18°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Terça-feira (27): Mínima de 12°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quarta-feira (28): Mínima de 14°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. Noite com chuva intermitente

- Quinta-feira (29): Mínima de 16°C, máxima de 18°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa

- Sexta-feira (30): Mínima de 16°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

