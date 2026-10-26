Uma mulher, de 28 anos, registrou um caso de importunação sexual dentro de uma academia em São Paulo, no último domingo (25). A vítima, identificada como Sabrina Coutinho, começou a gravar o crime assim que percebeu do que se tratava.
Em depoimento, Sabrina afirmou que estava treinando em uma área um pouco mais reservada da academia, embaixo de uma escada, quando o suspeito, identificado como Bruno Edamatsu Berton, se aproveitou do espaço e sentou próximo a ela. Segundos depois, Bruno começou a tocar as próprias partes íntimas.
A dentista percebeu o movimento do homem e começou a filmar a ação com o objetivo de reunir provas. No vídeo, é possível ver com nitidez o rosto do suspeito enquanto o crime é cometido.
Assustada com a situação na qual se encontrava, a mulher pediu ajuda aos professores que estavam no local. Ainda de acordo com o relato da vítima, funcionários tentaram impedir a saída do suspeito, mas não conseguiram. O homem foi embora em um carro, antes da chegada das autoridades.
A vítima foi à delegacia e a ocorrência foi registrada no 99º Distrito Policial, no Campo Grande, e deve ser encaminhada a uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Após o caso, Sabrina apareceu em suas redes sociais e afirmou que foi orientada por amigos e até mesmo por pessoas da delegacia a publicar as imagens, que repercutiram.
Resposta da academia
Com a denúncia da aluna, a academia Peralta Fitness, onde aconteceu o caso, manifestou seu repúdio em uma nota publicada nas redes sociais e afirmou que o homem foi banido da rede: “Nenhuma mulher deve passar por uma situação como essa.”
O estabelecimento relatou que acolheu a aluna, prestou apoio e a acompanhou à delegacia assim que tomou conhecimento do ocorrido. A academia se colocou à disposição da aluna e das autoridades legais para colaborar com as apurações, afirmando que disponibilizará todas as informações possíveis para as investigações.
“Não toleramos qualquer forma de assédio. Nosso compromisso é com o respeito, a segurança e o acolhimento de quem frequenta nossos espaços”, concluiu a nota.
Com a publicação da nota, a aluna se manifestou nos comentários e agradeceu o carinho e o acolhimento da equipe, confirmando que todo o suporte possível foi dado, tanto na hora do ocorrido, quanto depois, enquanto tomava as medidas legais cabíveis.
Ainda dentro dos comentários, a academia Peralta Fitness acrescentou que “nenhuma roupa ou comportamento de uma mulher justifica assédio. A responsabilidade é de quem o pratica [...] Nosso foco é apoiar a aluna e colaborar com a apuração do ocorrido.”