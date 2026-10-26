Reprodução/Redes Sociais Homem importuna sexualmente mulher que treinava em academia, em São Paulo

Uma mulher, de 28 anos, registrou um caso de importunação sexual dentro de uma academia em São Paulo, no último domingo (25). A vítima, identificada como Sabrina Coutinho, começou a gravar o crime assim que percebeu do que se tratava.

Em depoimento, Sabrina afirmou que estava treinando em uma área um pouco mais reservada da academia, embaixo de uma escada, quando o suspeito, identificado como Bruno Edamatsu Berton, se aproveitou do espaço e sentou próximo a ela. Segundos depois, Bruno começou a tocar as próprias partes íntimas.

A dentista percebeu o movimento do homem e começou a filmar a ação com o objetivo de reunir provas. No vídeo, é possível ver com nitidez o rosto do suspeito enquanto o crime é cometido.

Assustada com a situação na qual se encontrava, a mulher pediu ajuda aos professores que estavam no local. Ainda de acordo com o relato da vítima, funcionários tentaram impedir a saída do suspeito, mas não conseguiram. O homem foi embora em um carro, antes da chegada das autoridades.

A vítima foi à delegacia e a ocorrência foi registrada no 99º Distrito Policial, no Campo Grande, e deve ser encaminhada a uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Após o caso, Sabrina apareceu em suas redes sociais e afirmou que foi orientada por amigos e até mesmo por pessoas da delegacia a publicar as imagens, que repercutiram.





Resposta da academia

Com a denúncia da aluna, a academia Peralta Fitness, onde aconteceu o caso, manifestou seu repúdio em uma nota publicada nas redes sociais e afirmou que o homem foi banido da rede: “Nenhuma mulher deve passar por uma situação como essa.”

O estabelecimento relatou que acolheu a aluna, prestou apoio e a acompanhou à delegacia assim que tomou conhecimento do ocorrido. A academia se colocou à disposição da aluna e das autoridades legais para colaborar com as apurações, afirmando que disponibilizará todas as informações possíveis para as investigações.

“Não toleramos qualquer forma de assédio. Nosso compromisso é com o respeito, a segurança e o acolhimento de quem frequenta nossos espaços”, concluiu a nota.

Com a publicação da nota, a aluna se manifestou nos comentários e agradeceu o carinho e o acolhimento da equipe, confirmando que todo o suporte possível foi dado, tanto na hora do ocorrido, quanto depois, enquanto tomava as medidas legais cabíveis.

Ainda dentro dos comentários, a academia Peralta Fitness acrescentou que “nenhuma roupa ou comportamento de uma mulher justifica assédio. A responsabilidade é de quem o pratica [...] Nosso foco é apoiar a aluna e colaborar com a apuração do ocorrido.”

