Reprodução Instagram Dutra em Jacareí

Quem passa pelo Retão de Jacareí, na Via Dutra, pode enxergar apenas uma longa pista reta, carros e caminhões cruzando o Vale do Paraíba. Debaixo do asfalto, porém, existe uma obra que ajuda a explicar os desafios enfrentados pelos engenheiros na construção da rodovia, inaugurada em 1951.

Para vencer um terreno considerado quase impossível de atravessar na década de 1940, foi necessário construir um enorme aterro. A obra consumiu cerca de 12 milhões de metros cúbicos de terra, volume equivalente a aproximadamente 1,6 milhão de caminhões cheios, segundo informações do Instituto de Engenharia.

O trecho tem cerca de 6 quilômetros e atravessa a Várzea do Paraíba, em Jacareí, no interior de São Paulo.

Por que construir a Dutra nesse trecho era tão difícil?

O problema estava no tipo de terreno. A região tinha áreas formadas por turfa, material de origem orgânica que retém muita água e apresenta baixa resistência quando submetido a grandes cargas.

Na prática, era como tentar construir uma estrada sobre uma esponja encharcada. O solo podia se comprimir e ceder sob o peso da estrutura e do tráfego.

Uma rodovia que ligaria duas das principais cidades do país precisava suportar o movimento constante de veículos pesados. Por isso, atravessar a várzea exigiu uma solução de engenharia capaz de dar sustentação à pista.

Como os engenheiros construíram o Retão de Jacareí?

A solução foi formar um aterro de grandes dimensões sobre o terreno instável. Foram utilizados cerca de 12 milhões de metros cúbicos de terra, e a estrutura chegou a 15 metros de profundidade, conforme o registro histórico do Instituto de Engenharia.

O volume dá uma ideia da dimensão do trabalho: dividido em cargas de caminhões com capacidade média de 7,5 metros cúbicos, o material corresponderia a aproximadamente 1,6 milhão de viagens carregadas.

O aterro permitiu vencer o trecho de solo problemático e estabelecer a base para a passagem da rodovia. O que hoje parece apenas uma reta no mapa é resultado de uma intervenção de grande escala na paisagem do Vale do Paraíba.

Por que o trecho é chamado de Retão?

O nome popular está relacionado ao formato da estrada. Com aproximadamente 6 quilômetros de extensão, o segmento se destaca pela longa sequência praticamente reta, em contraste com outros pontos da rodovia.

A geometria fazia parte de uma mudança importante no transporte entre Rio de Janeiro e São Paulo. A nova Dutra foi projetada para oferecer um trajeto mais direto, com curvas mais suaves e menos aclives e declives do que os encontrados em estradas anteriores.

Segundo registros históricos, o tempo de viagem entre as duas cidades caiu de cerca de 12 horas, em 1948, para aproximadamente seis horas com a nova ligação rodoviária.

A obra fazia parte de um projeto maior

O Retão foi apenas um dos desafios da construção da Via Dutra. A rodovia foi inaugurada em 1951 e encurtou em cerca de 111 quilômetros a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo em comparação com a estrada anterior, aberta em 1928.

A construção envolveu 35 empreiteiras, milhares de trabalhadores e equipamentos importados. Ao longo da obra, foram movimentados aproximadamente 15 milhões de metros cúbicos de terra e construídas 115 pontes, viadutos e passagens.



