Reprodução/SEHABSP Desocupação na Favela do Moinho, no Centro de São Paulo, entra na fase final

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) publicou, na última sexta-feira (23), o edital de licitação para a contratação da empresa que será responsável pela implantação do Parque do Moinho, na região central de São Paulo. A obra está orçada em R$ 41,3 milhões, com prazo de execução de 24 meses a partir da assinatura do contrato.

As empresas interessadas em disputar o certame devem entregar suas propostas até o dia 19 de novembro. Todas as informações detalhadas sobre o processo licitatório estão disponíveis no edital publicado no site da companhia.

Transformação urbana e nova estação de trem

Localizado nos Campos Elíseos, o novo espaço público será voltado ao lazer, à convivência social e à qualificação urbana da região central. O projeto será executado por fases, sendo a implantação do parque a primeira etapa da intervenção.

A área de 61,3 mil m², que pertencia à União, abrigava a antiga Favela do Moinho, onde 851 famílias moravam em condições precárias. Para desocupar o terreno, o governo estadual concedeu cartas de crédito de até R$ 250 mil a cada família, permitindo a compra de imóveis tanto no centro quanto em outras regiões de São Paulo. O último morador deixou o local em 15 de setembro.





Nos arredores do terreno passam as linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 11-Coral e o Expresso Aeroporto. O projeto prevê a construção de uma nova estação de trem em um terreno vizinho, que pertence à Ceagesp e está em processo de transferência para o Estado, com autorização já concedida para o início dos trabalhos preliminares.

Outros dois imóveis privados no entorno também passam por processo de desapropriação pela CDHU. A companhia realizou o depósito judicial dos valores e obteve a posse para realizar as intervenções iniciais.

Como será a estrutura do parque?

Nesta primeira fase, a infraestrutura do parque contará com o cercamento do terreno, quadras poliesportivas, de basquete e de esportes de areia, playground infantil, academia ao ar livre, sanitários e bebedouros. O espaço terá ainda pista de skate, ciclovia, pista de caminhada e áreas culturais e educativas voltadas para oficinas e cursos ambientais.

Segundo a CDHU, a conclusão total do complexo prevê a inclusão de horta urbana, viveiro com espécies nativas, pátio de compostagem, entre outras melhorias.

A proposta busca reorganizar o fluxo de pedestres e ciclistas, criando áreas de permanência com mobiliário urbano, iluminação pública e paisagismo focado em segurança, conforto e funcionalidade. Todo o planejamento foi estruturado a partir de quatro eixos principais: Cultural e Educativo, Ecológico, Esportivo e Recreativo, e de Serviços.