O comprovante de votação daqueles que participaram do segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo (25), vale uma entrada gratuita no Zoológico de São Paulo, no Simba Safari ou no Jardim Botânico. A novidade faz parte de uma campanha especial que vale exclusivamente para visitas realizadas no dia 25 de outubro de 2026.
Como participar
Para garantir a gratuidade, o eleitor precisa apresentar o comprovante de votação do segundo turno, acompanhado de um documento pessoal com foto. Além disso, é necessário estar com uma pessoa que tenha comprado o ingresso pago para a mesma atração, como sistema de “pague um, leve outro”, onde cada entrada paga garante uma gratuidade para quem comprovar o voto.
No Zoo e no Simba Safari, a condição vale tanto para compras antecipadas feitas pela plataforma online da companhia ou pela central de atendimento, quanto para as feitas na hora, diretamente na bilheteria. Já no Jardim Botânico, a promoção é válida somente para compras presenciais na bilheteria.
O pacote promocional que reúne o Zoológico, Simba Safari, Jardim Botânico e Mundo Dino, além de uma cortesia para o Acqua Zoo, também participa da ação. Na compra de uma unidade, o acompanhante que comprovar o voto recebe outra gratuitamente.
A instituição afirmou que a justificativa eleitoral não será aceita como comprovante. A oferta também não é cumulativa com outros descontos, e a cortesia é individual, ou seja, está vinculada à aquisição de uma entrada equivalente pelo acompanhante.
Valores dos ingressos
No Zoo e no Simba Safari, a entrada antecipada custa R$ 89,90 por pessoa; na bilheteria, o valor sobe para R$ 139,90. Para o Jardim Botânico, a tarifa é de R$ 39,90, e a campanha vale exclusivamente para compras presenciais.
O combo de parques custa R$ 179,40 na compra antecipada, com possibilidade de parcelamento em seis vezes de R$ 29,90, ou R$ 199,90 no local. A compra antecipada pode ser feita pelos canais oficiais do Zoo.
Os parques
O Zoológico de São Paulo abriga, atualmente, mais de 2 mil animais de cerca de 300 espécies. O complexo, localizado na Zona Sul paulistana, tem como foco o desenvolvimento de iniciativas de conservação e pesquisa, além de contar com o “Mundo Dino”, espaço educativo com réplicas de dinossauros em tamanho real, e o Acqua Zoo, um passeio de barco pelo Lago São Francisco.
No Simba Safari, o visitante percorre aproximadamente 4 quilômetros enquanto observa cerca de 300 animais de 40 espécies em amplos habitats. O local também possui restaurante e terrário, que reúne exemplares inusitados, como os axolotes.
O Jardim Botânico combina áreas de visitação com atividades voltadas à conservação da flora. Entre os espaços estão coleções de orquídeas e bromélias, estufas históricas, o Jardim de Lineu, o Lago das Ninfeias e a Trilha da Nascente. O parque abriga ainda dois museus, um dedicado à história da botânica e outro aos povos originários da Amazônia.