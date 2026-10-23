Bruna Boldrini, de 41 anos foi encontrada morta dentro de um carro no estacionamento de um supermercado, na manhã de quinta-feira (22), no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.
Segundo informações preliminares, a última vez em que a vítima foi vista, esteve em um quiosque do próprio supermercado para comprar um carregador de celular. Seguranças do estabelecimento acionaram a Polícia Militar e informaram que o veículo estava estacionado no local desde a noite anterior.
Encontro do corpo e investigação
A equipe do 19° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) olhou pelo lado externo do veículo e avistou a mulher, que já estava sem vida. Ao iG, a Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local e constatou o óbito. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram encontrados vestígios de drogas no interior do carro.
A pasta também informou ao iG que a perícia foi acionada e que o caso foi registrado no 69° Distrito Policial (Teotônio Vilela). As investigações prosseguem para elucidar a causa da morte.