Divulgação/Redes sociais Bruna Boldrini, de 41 anos, é encontrada morta em estacionamento de supermercado, na zona leste de SP

Bruna Boldrini, de 41 anos foi encontrada morta dentro de um carro no estacionamento de um supermercado, na manhã de quinta-feira (22), no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

Segundo informações preliminares, a última vez em que a vítima foi vista, esteve em um quiosque do próprio supermercado para comprar um carregador de celular. Seguranças do estabelecimento acionaram a Polícia Militar e informaram que o veículo estava estacionado no local desde a noite anterior.





Encontro do corpo e investigação

A equipe do 19° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) olhou pelo lado externo do veículo e avistou a mulher, que já estava sem vida. Ao iG, a Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local e constatou o óbito. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram encontrados vestígios de drogas no interior do carro.

A pasta também informou ao iG que a perícia foi acionada e que o caso foi registrado no 69° Distrito Policial (Teotônio Vilela). As investigações prosseguem para elucidar a causa da morte.