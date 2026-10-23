Suspeito é morto pela Polícia na região do Jardim Helena, na zona leste de SP
Divulgação/Redes sociais
Suspeito é morto pela Polícia na região do Jardim Helena, na zona leste de SP

Dois suspeitos armados foram baleados após reagirem a uma abordagem da equipe do 29° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), na tarde desta sexta-feira (23), no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo.

O caso aconteceu no Viaduto da China, próximo à Avenida Marechal Tito. Um vídeo republicado pela página de notícias Gazeta de Itaquá, no Instagram, motoristas que passavam pelo local deixaram seus carros para se proteger dos tiros, o que gerou reflexos no trânsito da região. Veja a imagem abaixo:



Foram encontradas com os criminosos duas armas de fogo: uma pistola e um revólver.


De acordo com informações preliminares da corporação, um dos suspeitos foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro da Santa Marcelina de Itaim Paulista. O outro morreu no local, onde o óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda não há confirmação se o carro no local é proveniente de roubo. Como a ocorrência ainda está em andamento, o caso será encaminhado ao 59º Distrito Policial, que dará prosseguimento às investigações.

Viaduto da China segue interditado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) alerta aos motoristas que passarem pela região evitar o Viaduto Rosita de Macedo Andrade, também conhecido como Viaduto da China, sentido Marechal Tito, pois segue interditado. 

A alternativa de rota é ir para a Rua Estrela da Noite, depois para a Rua Cordão de São Francisco ou seguir pela Av. Oliveira Freire e, por fim, na Av José Arthur Nova. Agentes estão no local para orientar os motoristas. 

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