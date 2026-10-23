Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no trânsito de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com clima instável e temperaturas amenas nesta sexta-feira (23). De acordo com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a mínima registrada foi de 17°C e, a máxima prevista, deve chegar aos 23°C.

Ainda durante o dia, as chuvas devem alternar entre moderada e forte intensidade, aparecendo em formato de pancadas isoladas. Com o passar das horas, o tempo deve seguir nublado, sem a presença de sol, e com as chuvas ganhando força no início da tarde.

As instabilidades previstas devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem superar os 40 km/h, elevando o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores, tanto na capital, quanto na Região Metropolitana de São Paulo. Previsões indicam o acúmulo de até 35 mm de chuva na cidade.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, a condição não é exclusiva da capital, e afeta o interior paulista também. O órgão afirma que as chuvas vêm em decorrência da atuação de um cavado meteorológico, combinado à circulação marítima.

Todas as regiões do território paulista estão em estado de atenção para riscos que a chuva forte pode apresentar.

Até o momento, dados do CGE mostram que outubro registrou 129,6 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 15,7% acima dos 112 mm esperados para o mês.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Final de semana

Durante o final de semana, nos dias 24 e 25, as instabilidades ganham força e as chuvas passam a acontecer de maneira mais significativa e recorrente.

No sábado (24) as temperaturas devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que podem superar os 25°C, uma vez que o sol aparece durante a manhã. Entre o meio da tarde e o começo da noite, uma frente fria se aproxima e traz pancadas de chuva de moderada a forte intensidade à capital, acompanhada de raios e rajadas de vento que podem superar os 50Km/h.

No domingo (25), o cenário meteorológico deve se manter, com chuvas de moderada a forte intensidade no período da tarde e noite, mas, as temperaturas caem um pouco e a máxima prevista é de, somente, 21°C. De acordo com a previsão da Defesa Civil, devem ser esperados 34 mm de chuva na capital.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (23): Mínima de 17°C, máxima de 23°C. Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para

- Sábado (24): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol e muitas nuvens de manhã. Chuva forte à tarde e à noite

- Domingo (25): Mínima de 16°C, máxima de 21°C. Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para

-Segunda-feira (26): Mínima de 13°C, máxima de 17°C. Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens

