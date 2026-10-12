Divulgação/PMSP Polícia Militar de São Paulo

Uma criança foi resgatada por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) após passar quase 15 horas trancada sozinha em casa no bairro Vila Eunice, em Jandira, na região metropolitana. O caso ocorreu na manhã deste domingo (11) e a mãe foi presa em flagrante por abandono de incapaz.

O resgate aconteceu por volta das 9h, após o Centro de Operações da PM (Copom) receber uma denúncia anônima sobre a situação. Ao chegarem ao endereço, o menino relatou aos policiais, pela janela, que sua última refeição foi às 19h do sábado (10).

Antes de forçarem a entrada na residência, os agentes tentaram contato telefônico com a mãe utilizando tanto o aparelho do garoto quanto os celulares da equipe, mas as ligações não foram atendidas.





Mãe é localizada em festa

Durante as diligências, a equipe militar descobriu que havia uma festa nas proximidades e decidiu procurar a mulher no evento. Ela foi localizada no local apresentando sinais de embriaguez e retornou acompanhada para a residência, onde a porta foi aberta.

Mãe e filho foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Jandira, com o acompanhamento do Conselho Tutelar. O caso foi registrado como abandono de incapaz, e a mulher teve a prisão em flagrante confirmada, permanecendo à disposição da Justiça.