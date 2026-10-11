Reprodução/Instagram Gustavo Munis de Santana, de 20 anos

Gustavo Munis de Santana, de 20 anos, morreu na madrugada do último sábado (10), após ser baleado por policiais militares em Moema, na Zona Sul de São Paulo. Ao todo, quatro policiais efetuaram 45 disparos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio. Os policiais encontraram Gustavo em uma passarela. Segundo o relato dos PMs, o jovem colocou a mão na cintura, em uma “postura ameaçadora”, e correu.

Diante da situação, os policiais pediram reforços.

Ainda de acordo com os agentes, Gustavo saiu de uma área escura segurando um objeto. Os policiais, então, atiraram contra ele.

Dos 45 disparos efetuados, 27 atingiram o jovem. Cinco acertaram as pernas, outros cinco atingiram o pescoço e a cabeça, e os 17 restantes atingiram regiões como tórax, braços e pelve.





Segundo o registro da ocorrência, o único objeto encontrado com Gustavo foi “um celular Samsung, de cor escura”. O jovem não tinha antecedentes criminais.

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para obter mais informações sobre o caso e os procedimentos adotados pela Polícia Militar, mas não recebeu retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.