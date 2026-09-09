Divulgação/Enel Brasil Enel Brasil



A Justiça de São Paul o decidiu, na última terça-feira (8), que a companhia Enel Distribuição São Paulo falhou na prestação do serviço de fornecimento de energia durante o apagão provocado pelo ciclone extratropical que atingiu a Região Metropolitana nos dias 9 e 10 de dezembro de 2025.

A decisão foi proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria do Consumidor da Capital, e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e afastou a tese da concessionária de que o fenômeno climático seria suficiente para excluir sua responsabilidade. A sentença foi proferida pela 31ª Vara Cível do Foro Central da Capital, no processo nº 4078354-88.2025.8.26.0100.

A magistrada confirmou a tutela de urgência já concedida e rejeitou a alegação da companhia de que o ciclone configuraria força maior. Para a Justiça, embora o evento climático tenha desencadeado as interrupções, não foi a causa exclusiva da extensão dos danos nem da demora no restabelecimento do serviço.

A sentença enquadrou o episódio como “fortuito interno”, ou seja, um risco previsível da atividade de distribuição de energia em áreas sujeitas a eventos climáticos extremos, como tempestades, vendavais e ciclones. Assim, a concessionária deveria manter infraestrutura e planejamento capazes de prevenir e reduzir os impactos sobre a população.

O processo se apoiou em elementos como a Nota Técnica nº 9/2026-SFT/ANEEL, que apontou falhas tanto na gestão da crise, quanto em outras áreas da Enel. Entre os problemas identificados estão a mobilização de equipes apenas em horário comercial, a redução drástica do efetivo durante a madrugada, o uso insuficiente de veículos de grande porte, a mobilização de profissionais sem preparo para ocorrências complexas, baixa resolutividade nos atendimentos e deficiências no controle da vegetação próxima à rede elétrica.

Reprodução/Enel São Paulo Mapa da falta de energia em São Paulo durante o apagão em 2025, no dia 11 de dezembro





Os dados apresentados na Nota revelam a dimensão da crise: em 10 de dezembro, foram registradas 6.715 ocorrências de interrupção, destas, 3.056 demoraram mais de 24 horas para serem solucionadas, atingindo 759.304 unidades consumidoras. Houve casos de consumidores que permaneceram sem energia por até seis dias, com a ocorrência mais longa durando 142,8 horas. Para a Justiça, tais números demonstram que a intensidade do ciclone explica o início das falhas, mas não justifica a demora excessiva na recomposição do serviço, agravada por insuficiências de planejamento e manutenção.

A ação foi ajuizada logo após o apagão que deixou milhões de pessoas sem energia em São Paulo, em dezembro de 2025. Desde então, o Ministério Público e a Defensoria sustentaram que a concessionária tem o dever de manter estrutura adequada para enfrentar fenômenos climáticos previsíveis, prestar informações claras à população e restabelecer com rapidez um serviço público essencial.

O que diz a Enel

Em nota fornecida ao iG, a Enel afirma que a atuação que tiveram durante o ciclone em dezembro de 2025 foi “compatível com a magnitude excepcional do fenômeno”. De acordo com a companhia, a operação para restabelecer a energia superou em mais de 25% a 33% os parâmetros previstos no Plano de Recuperação apresentado à ANEEL.

Ainda em nota, a empresa afirma que apresenta melhoras constantes no atendimento emergencial nos últimos três anos.





Confira a nota na íntegra:

"A Enel Distribuição São Paulo reafirma que sua atuação no evento climático severo iniciado em 10 de dezembro de 2025 foi compatível com a magnitude excepcional do fenômeno. O principal fator de impacto foram os ventos fortes e prolongados, que se estenderam por mais de dois dias consecutivos. Mesmo nesse cenário, a companhia apresentou resposta mais rápida do que nos eventos de novembro de 2023 e outubro de 2024: em nove horas, restabeleceu o fornecimento para 2,5 milhões de unidades consumidoras. Em 24 horas, 80% dos clientes impactados, cerca de 3,4 milhões, já estavam com o serviço normalizado.

A operação chegou a mobilizar cerca de 1.600 equipes ao longo do dia, superando em mais de 25% a 33% os parâmetros previstos no Plano de Recuperação apresentado a ANEEL. A maior concentração de equipes ocorreu durante o dia, quando a produtividade é superior em relação ao período noturno, diante das restrições de segurança e visibilidade à noite. Equipes de outras especialidades, devidamente capacitadas, atuaram de forma complementar nas ocorrências compatíveis com sua formação.

Dados oficiais da própria Aneel comprovam que o desempenho da Enel SP em situações de emergência é condizente com o de outras grandes distribuidoras do país quando expostas a eventos climáticos de magnitude semelhante. A companhia reforça que também vem apresentando evolução consistente nos indicadores de atendimento emergencial nos últimos três anos, como tempo médio de atendimento e interrupções prolongadas, que estão melhores do que a média nacional das grandes distribuidoras."

