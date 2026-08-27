Henrique Cesar/ Prefeitura de São Paulo São Paulo tem dias de sol constante em sem muitas nuvens

A cidade de São Paulo deve se preparar para altas temperaturas a partir desta quinta-feira (27). Por mais que o dia tenha amanhecido com uma leve sensação de frio e uma média de 16ºC, segundo os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as temperaturas seguem se elevando gradualmente no decorrer do dia.

Nas próximas horas, o sol aparece entre nuvens e protagoniza o dia, apresentando uma máxima que pode chegar a até 28ºC. Não há previsão de chuva e os percentuais da umidade relativa do ar entram em declínio, mas ainda ficam acima dos valores saudáveis ao corpo humano, por conta da nebulosidade que se mantém durante as manhãs.

Final de semana

Projeções atmosféricas recentes indicam que o ar mais quente e seco deve prevalecer durante o final de semana. A expectativa é de que os dias contem com sol forte e elevação rápida e acentuada da temperatura; durante alguns dias, é possível que os índices de umidade atinjam valores abaixo do recomendado, ficando menores que 30% durante as tardes.





Com uma massa de quente ganhando força, a sexta-feira (28) promete ser um dia ensolarado, com uma temperatura máxima de 32ºC, acompanhada de tempo seco em toda Grande São Paulo. Durante a manhã, as mínimas também devem aumentar, por mais que ainda fiquem amenas, atingindo 17°C durante a madrugada.

As condições devem se manter desta maneira até a próxima segunda-feira (31), com temperaturas que podem ultrapassar os 32°C na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo.

No sábado (29), a madrugada já não apresenta mais uma sensação de frio, mas ainda conta com uma temperatura amena de 20ºC. Com o decorrer do dia, as nuvens matinais se dissipam e a máxima pode alcançar 33ºC.

No domingo (30) o clima se mantém estável, e as temperaturas são as mesmas: mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.

Em dias em que os percentuais da umidade do ar estejam próximos ou abaixo de 30%, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda mais cuidados com a hidratação e a umidificação de ambientes, para prevenir problemas que o tempo seco pode causar. Ações simples como beber mais água, utilizar soro fisiológico para limpeza das vias aéreas e evitar exposição direta ao sol entre 11h e 16h, são extremamente encorajadas.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Quinta-feira (27): Mínima de 15°C, máxima de 28°C. Dia de sol com algumas nuvens

- Sexta-feira (28): Mínima de 17°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (29): Mínima de 20°C, máxima de 33°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (30): Mínima de 20°C, máxima de 33°C. Sol e muitas nuvens à tarde

- Segunda-feira (31): Mínima de 20°C, máxima de 34°C. Sol e muitas nuvens à tarde

