Reprodução/ Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo A capital registra mínimas de 14ºC com a chegada de uma frente fria

São Paulo começa a semana com as temperaturas em declínio, devido a chegada de uma frente fria, gerada pela atuação de um ciclone extratropical no sul do país. Nesta segunda-feira (24), o dia amanheceu com o céu encoberto e com os termômetros registrando uma média de 14ºC pela cidade, segundo dados das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O dia deve seguir sem muitas alterações, nebuloso e com a máxima podendo chegar a 19ºC. Por mais que as imagens do radar da CGE não mostrem áreas de instabilidade na capital, é possível que o dia conte com uma garoa ocasional.

A frente fria começou a se deslocar em alto-mar na última sexta-feira (21) e suas condições devem afetar a capital até o final desta terça-feira (25), por mais que as máximas sigam sem elevações significativas até a quinta-feira (27). As áreas mais afetadas no estado são a faixa leste e as regiões mais próximas à divisa com Minas Gerais, que podem contar com rajadas de vento e chuvas ocasionais, além da queda acentuada de temperaturas.

A Defesa Civil Municipal decretou, neste sábado (22), estado de atenção para baixas temperaturas em toda a cidade.

Próximos dias

Os ventos úmidos vindos do litoral paulista, facilitam a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste do estado, incluindo a capital. Com essa condição, o sol não deve aparecer na terça-feira (25), o que dificulta a elevação das temperaturas em São Paulo.

O dia deve seguir com o céu encoberto e garoa entre a madrugada e o início da manhã. Com o decorrer do dia, o céu segue com muitas nuvens e lenta elevação da temperatura; a mínima prevista é de 14°C durante a madrugada e a máxima pode chegar a 21°C no início da tarde.





Na quarta-feira (26), as máximas se elevam um pouco, podendo atingir 25ºC. A mínima continua baixa, mas também tem uma elevação quando comparada ao início da semana, ficando na média dos 15ºC.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Segunda-feira (24): Mínima de 13°C, máxima de 19°C. Nublado com chuva de manhã

- Terça-feira (25): Mínima de 13°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Quarta-feira (26): Mínima de 15°C, máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quinta-feira (27): Mínima de 16°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (28): Mínima de 17°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (29): Mínima de 21°C, máxima de 33°C. Sol com algumas nuvens. Não chove

- Domingo (30): Mínima de 22°C, máxima de 32°C. Sol e muitas nuvens à tarde

