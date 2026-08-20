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Aline Marques da Gama, de 36 anos, teve sua condenação mantida pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) por injúria racial, furto qualificado, desacato, ameaça e tentativa de lesão corporal contra guardas municipais.

A condenação mantém a decisão da 2ª Vara de Peruíbe, no litoral do estado de São Paulo, onde os crimes aconteceram. A pena foi fixada em mais de três anos e 11 meses de prisão, em regime semiaberto, além do pagamento de multa.

Os insultos aconteceram após ela ser detida por furtar uma garrafa de uísque de uma adega onde estava bebendo. Ao ser abordada por guardas civis municipais, passou a ameaçar uma das servidoras e usar ofensas racistas para se dirigir a ela.

Enquanto era levada para a delegacia, Aline ainda teria tentado agredir fisicamente outro guarda. No julgamento, todos os desembargadores deram voto favorável à sua condenação.

Defesa

A defesa da ré argumentou no recurso pela exclusão da culpabilidade, alegando “embriaguez completa e involuntária”, além de afirmar que ela poderia ter sido drogada. Porém, o relator do recurso, desembargador Luiz Fernando Vaggione, não aceitou a tese.

Em seu voto, o relator destacou que “a embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade” e que a defesa não apresentou provas de que a ré tivesse sido drogada.

Condenação

Luiz Fernando Vaggione ainda salientou que, no dia dos crimes, Aline contou em detalhes o que havia ocorrido, esquecendo-se dos fatos somente após receber uma injeção na delegacia, o que confirma a versão de que estava consciente do que fazia até aquele momento.

Ao manter a pena por injúria racial, o relator ressaltou que “a prática dentro de uma delegacia e contra uma Guarda Civil Municipal que exercia o seu trabalho, de fato, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e a maior culpabilidade da acusada.”





Ministério Público

Em nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) declarou que considera acertada a decisão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação, em consonância com as manifestações apresentadas no processo pelos diferentes promotores e procuradores de justiça que nele atuaram.

Segundo o MPSP, a manutenção da condenação mostra-se adequada diante da gravidade concreta dos fatos e reafirma a necessidade de uma resposta estatal firme e proporcional às práticas de injúria racial, condutas que atingem não apenas a dignidade individual das vítimas, mas também valores fundamentais de igualdade e de combate à discriminação racial.