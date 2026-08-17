Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Dia de Sol na Avenida Paulista

O tempo segue estável em São Paulo durante esta segunda-feira (17), com temperaturas amenas durante a manhã e elevação gradual das máximas no período da tarde. No amanhecer, a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registrou uma média de 16ºC pela cidade, além do céu encoberto e névoa úmida.

O sol se faz presente desde as primeiras horas da manhã, mas, com o decorrer do dia, ele se torna o protagonista com a presença de poucas nuvens, o que facilita a elevação das temperaturas. Segundo o CGE, as máximas podem alcançar facilmente a marca de 29ºC e não há previsão de chuva.

Com as altas temperaturas, a umidade relativa do ar na cidade pode atingir o valor mínimo de 35% durante o período da tarde. Em dias de tempo seco é necessário tomar cuidados específicos com a saúde.

Onda de calor

Por mais que a umidade já esteja baixa na cidade de São Paulo, a faixa leste do estado segue sendo a menos afetada pela onda de calor, uma vez que a queda acentuada dos índices de umidade do ar podem atingir valores abaixo de 20% no interior do estado.





A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na última quinta-feira (13), um alerta para esta onda de calor que afeta todo o estado, o cenário se dá devido a uma massa de ar quente que circula no território paulista, ficando presente até a próxima quarta-feira (19) e podendo apresentar temperaturas até 7°C acima da média no interior do estado. Já na Região Metropolitana e na capital, as temperaturas devem ficar entre 3ºC e 5°C acima do esperado.

A previsão da Defesa Civil indica também que o calor será acompanhado por tempo seco, o que exige atenção da população à própria saúde, assim como à prevenção de queimadas e incêndios. Segundo o órgão, é necessário prestar mais atenção à população mais vulnerável à situação, como crianças, idosos e animais.

No domingo (16), cerca de 20 alertas de atenção à baixa umidade foram emitidos para cidades do interior paulista entre 11h30 e 13h50, quando os índices ficaram abaixo de 30%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices ideais de umidade relativa do ar para o corpo humano são entre 40% e 70%.

Em dias como esses, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha a hidratação, umidifique ambientes fechados sempre que possível e tente não se expor ao sol durante os horários de calor extremos.

Próximos dias

Segundo o CGE da Prefeitura de São Paulo, as projeções atmosféricas mais recentes apontam para uma sequência de dias com tempo seco, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar. A previsão é que o tempo permaneça assim até a quinta-feira (20).

Durante a terça-feira (18), o tempo segue estável e igual ao dia de hoje (17), com o começo da manhã indicando temperaturas na casa dos 16°C e com a possibilidade de formação de neblina. Ao longo do dia o sol aparece entre poucas nuvens e facilita a elevação de temperaturas, que podem atingir até 30°; a umidade segue em torno dos 32%.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Segunda-feira (17): Mínima de 16°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Terça-feira (18): Mínima de 16°C, máxima de 30°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde, mas sem chuva

- Quarta-feira (19): Mínima de 14°C, máxima de 30°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.

- Quinta-feira (20): Mínima de 14°C, máxima de 31°C. Dia de sol, com muitas nuvens à tarde.

- Sexta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

