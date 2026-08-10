Reprodução Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de Márcia Silva Bueno por 33 crimes de estelionato cometidos contra sua ex-companheira. A decisão foi tomada pela 4ª Câmara de Direito Criminal e fixou pena de quatro anos e dois meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de R$ 129 mil em indenização.

De acordo com os autos do processo, Márcia e a vítima se conheceram em 2019 em um aplicativo de relacionamento e, pouco tempo depois, passaram a morar juntas. Durante os quatro anos de convivência, a ré teria se aproveitado da confiança da parceira para aplicar uma série de golpes.

Inicialmente, a mulher teria apresentado à companheira uma falsa oportunidade de negócio solicitando valores sob o pretexto de resolver problemas financeiros. Marcia usava documentos pessoais da companheira para abrir contas bancárias, contratar empréstimos e criar dívidas em nome da vítima.

Ao tentar financiar um imóvel em 2020, a vítima descobriu que estava endividada, mas não desconfiou da companheira, chegando até a pedir ajuda para Márcia, que afirmou que entraria em contato com as instituições financeiras e verificaria a situação. No entanto, a promessa de ajuda também era uma mentira, e Márcia chegou a receber cerca de R$ 130 mil, que supostamente eram destinados a custas judiciais e honorários de advogados.

No ano seguinte, a ré também convenceu a parceira a investir mais R$ 30 mil em um negócio fictício de tabacaria. Apenas em 2022, ao entrar em contato direto com instituições financeiras, a vítima descobriu que seus dados haviam sido usados indevidamente em diversas operações.

Em nota, a defesa de Márcia contestou a condenação e alegou que as acusações seriam fruto de retaliação após o término do relacionamento.





O julgamento

O desembargador Luis Soares de Mello, relator do recurso, ressaltou que houve uma “trama planejada, de artimanha sagaz, com claro intuito de lucro fácil”. O desembargador também mencionou provas documentais das transferências realizadas e o uso de documentos adulterados para abertura de contas digitais

Luis destacou também que o regime fechado foi fundamentado nas “circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis à acusada”, uma vez que, segundo o magistrado, Márcia apresenta “maus antecedentes criminais”, em razão de uma condenação anterior por delito semelhante.

Para o relator, essa reincidência é um “indicativo concreto de que a criminalidade constitui seu meio de vida”. A decisão pelo regime fechado foi unânime, acompanhada pelos desembargadores Euvaldo Chaib e Camilo Léllis.

O caso foi analisado em segunda instância pela 4ª Câmara de Direito Criminal, que confirmou a decisão da 2ª Vara Criminal de Santo André.

