Montagem com imagens de Breno, sua ex e as duas filhas.
Reprodução/redes sociais
Montagem com imagens de Breno, sua ex e as duas filhas.

Breno de Souza Castro, de 24 anos, foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (09), pelo assassinato de suas duas filhas, Ísis Helena e Lais Heloisa, de 3 e 5 anos. De acordo com o Portal Viva Goiás, o homem foi encaminhado para uma cela individual para preservar sua integridade física perante o risco de agressões por outros detentos.

O isolamento do preso é adotado como medida padrão em casos de crimes contra crianças, visando sua segurança física. Breno passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (10), quando a Justiça de São Paulo converteu sua pena para preventiva e ele seguirá no sistema prisional paulista.

Crime

As duas meninas foram encontradas mortas dentro de um carro no Jardim Guanabara, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem se apresentou à polícia no bairro Cidade Dutra, por volta das 6h, e afirmou ter matado as filhas. 

De acordo com o 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que prestou apoio à ocorrência, Breno alegou ter deixado as crianças dentro de um veículo, mas disse não saber indicar o endereço exato de onde havia estacionado, indicando apenas a rua Luiz Supertti, no Jardim Guanabara.

Diante do relato, equipes da PM fizeram buscas e localizaram o automóvel na rua indicada pelo criminoso. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram a morte das meninas no local. A SSP solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer os fatos.

O homem foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica. A ex-companheira de Breno e mãe das meninas informou às autoridades que o homem havia pegado as filhas para um passeio no final de semana. Mais tarde, o homem enviou mensagens de ameaça, dizendo que ela não veria mais as filhas, antes de parar de responder.


Lamento

Em uma publicação após saber da morte das filhas, a mãe declarou seu amor pelas filhas e lamentou a perda:

"Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Princesas, mamãe ama vocês. Cuidem de mim aí de cima, minhas estrelinhas. Mamãe nunca vai esquecer de vocês. Vocês brincando juntas, a Sisi falando 'mamãe, eu te amo bem grandão'. Ai, filhas, desculpa. Que Papai do Céu te receba de braços abertos"

Montagem com imagens postadas pela mãe, homenageando filhas assassinadas pelo pai.
Reprodução/redes sociais
Montagem com imagens postadas pela mãe, homenageando filhas assassinadas pelo pai.


O iG não localizou a defesa de Breno; o canal segue aberto para manifestações.


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