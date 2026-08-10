Reprodução/redes sociais Montagem com imagens de Breno, sua ex e as duas filhas.

Breno de Souza Castro, de 24 anos, foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (09), pelo assassinato de suas duas filhas, Ísis Helena e Lais Heloisa, de 3 e 5 anos. De acordo com o Portal Viva Goiás, o homem foi encaminhado para uma cela individual para preservar sua integridade física perante o risco de agressões por outros detentos.

O isolamento do preso é adotado como medida padrão em casos de crimes contra crianças, visando sua segurança física. Breno passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (10), quando a Justiça de São Paulo converteu sua pena para preventiva e ele seguirá no sistema prisional paulista.

Crime

As duas meninas foram encontradas mortas dentro de um carro no Jardim Guanabara, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem se apresentou à polícia no bairro Cidade Dutra, por volta das 6h, e afirmou ter matado as filhas.

De acordo com o 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que prestou apoio à ocorrência, Breno alegou ter deixado as crianças dentro de um veículo, mas disse não saber indicar o endereço exato de onde havia estacionado, indicando apenas a rua Luiz Supertti, no Jardim Guanabara.

Diante do relato, equipes da PM fizeram buscas e localizaram o automóvel na rua indicada pelo criminoso. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram a morte das meninas no local. A SSP solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer os fatos.

O homem foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica. A ex-companheira de Breno e mãe das meninas informou às autoridades que o homem havia pegado as filhas para um passeio no final de semana. Mais tarde, o homem enviou mensagens de ameaça, dizendo que ela não veria mais as filhas, antes de parar de responder.





Lamento

Em uma publicação após saber da morte das filhas, a mãe declarou seu amor pelas filhas e lamentou a perda:

"Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Princesas, mamãe ama vocês. Cuidem de mim aí de cima, minhas estrelinhas. Mamãe nunca vai esquecer de vocês. Vocês brincando juntas, a Sisi falando 'mamãe, eu te amo bem grandão'. Ai, filhas, desculpa. Que Papai do Céu te receba de braços abertos"

Reprodução/redes sociais Montagem com imagens postadas pela mãe, homenageando filhas assassinadas pelo pai.





O iG não localizou a defesa de Breno; o canal segue aberto para manifestações.



