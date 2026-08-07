Divulgação/Governo de São Paulo Viatura da Polícia Militar de São Paulo

Policiais Militares prenderam quatro homens, entre 21 e 29 anos, na Avenida Pedro Escobar, no Grajaú, distrito da Zona Sul de São Paulo, nesta sexta-feira (7). O grupo tentava furtar cabos de energia e foi flagrado pelos oficiais durante uma ronda, próximo a uma galeria subterrânea da região.

Os homens utilizavam uniformes e um veículo caracterizado com o logotipo de uma empresa terceirizada de telecomunicações para simular uma manutenção legal. Durante a averiguação dos policiais, um dos homens foi encontrado já dentro da galeria.

Parte da fiação já havia sido cortada e colocada dentro do automóvel. Além de cerca de 100 metros de cabos, também foram apreendidos celulares. Ao impedirem o furto, os policiais evitaram um prejuízo estimado em R$ 70 mil.



A ocorrência foi apresentada no 101º Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Os quatro envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

Casos parecidos aumentaram em 2026

Na Grande São Paulo, a Enel registrou mais de 4.400 furtos de cabos nos primeiros seis meses de 2026. O número representa um aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram pouco mais de 4 mil ocorrências.

Esse crescimento não se limita à quantidade de casos, mas também na quantidade de pessoas que são afetadas pelo problema: cerca de 19,5 mil clientes ficaram sem energia neste semestre, uma alta 40% em relação ao ano passado, quando 13,9 mil clientes foram afetados.





A capital concentrou 78% das ocorrências do primeiro semestre deste ano, com 3.430 registros, em bairros como Vila Medeiros, Parque Edu Chaves, Vila Brasil, Santo Amaro, Vila Mariana e Centro; outros bairros da Zona Sul, como Socorro, Cidade Dutra e Ipiranga, também aparecem nas estatísticas. Fora da capital, Santo André lidera com 250 casos, seguido por Osasco ( 210 casos), São Bernardo (130 casos) e Diadema (66 casos).

O combate aos casos

A Enel ressalta que o furto de cabos é uma prática criminosa, que não afeta somente os moradores, mas também danifica a infraestrutura elétrica e coloca vidas em risco.

Neste ano, a Enel implementou diversas medidas para tentar combater o problema, como investir em sensores, alarmes, monitoramento remoto e reforço da segurança nas áreas mais afetadas. Uma das medidas mais eficazes foi a troca das tampas de ferro por concreto na rede subterrânea, dificultando a retirada dos cabos. A empresa também mantém parceria com órgãos públicos para prevenir o crime e combater a revenda ilegal do cobre.

Em comunicado, a empresa destacou que continua investindo em soluções estruturais e tecnológicas para reforçar a proteção da rede elétrica e assegurar o fornecimento de energia aos cerca de 8,5 milhões de clientes distribuídos em 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

