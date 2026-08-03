Leandro Ferreira Amaral/ Zoológico de São Paulo Filhotes de lobo-guará no Zoológico de São Paulo

Termina nesta segunda-feira (3) a votação nas redes sociais do Zoológico de São Paulo para escolher os nomes dos três novos filhotes de lobo-guará, sendo, duas fêmeas e um macho, apresentados ao público na última quinta-feira (30). As opções contam com referências à cultura brasileira e o público pode votar até o fim do dia no perfil oficial do Zoo.

Os irmãos têm dois meses de idade, e nasceram no dia 26 de maio, sendo a segunda cria dos pais. Durante as primeiras semanas de vida, os filhotes ficaram sob os cuidados da mãe e foram acompanhados integralmente por equipes dequalificados.

A espécie é classificada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como vulnerável à extinção e o nascimento do trio marca mais um resultado positivo do programa de reprodução de espécies ameaçadas promovido pelo Zoológico de São Paulo.

Como votar

Os interessados em participar da escolha do nome dos irmãos devem acessar o @zoosaopaulo, buscar a publicação oficial da votação e entrar nos comentários.

Uma enquete foi aberta dentro da sessão de comentários com quatro alternativas, cada uma com um conjunto de três nomes inspirados na biodiversidade brasileira, são elas:

Araçá, Açaí e Buriti;

Açaí, Guaraná e Cupuaçu;

Castanha, Baru e Amendoim;

Cajá, Pequi e Murici.

O anúncio acontece também nas redes sociais do Zoológico, logo após o encerramento da consulta.

História dos pais

Esta é a segunda ninhada de Pitanga e Caju, dois lobos-guará que foram resgatados por estarem em situação de vulnerabilidade. Eles são residentes permanentes do Zoológico de São Paulo por não terem condições de retornar à natureza, fazendo parte do programa de conservação desenvolvido pelo Zoo.

A mãe, Pitanga, chegou ao estabelecimento em 2024 após ser transferida do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela foi resgatada ainda jovem com um machucado em sua orelha direita e, mesmo após o processo de reabilitação, a fêmea não conseguiu readquirir as condições necessárias para voltar ao seu habitat.

Já Caju, o pai, foi encontrado ainda filhote, sozinho e sem condições de sobreviver de forma independente. Ele foi encaminhado ao Zoo São Paulo pelo Zoológico Municipal de Volta Redonda (RJ) no ano de 2023, depois de uma recomendação do studbook keeper da espécie, que é responsável pelo gerenciamento genético da população sob cuidados humanos.

O zoo

Inaugurado em 16 de março de 1958, o Zoo SP abrigava inicialmente 482 animais, entre esses primeiros moradores, já era possível conhecer outras jaguatiricas.

Atualmente a instituição conta com uma equipe exclusivamente dedicada à pesquisa, que tem como principal objetivo a conservação de espécies, promovendo a reprodução e cuidados.

O Zoológico agora abriga cerca de 2 mil animais, e mais de 440 espécies diferentes, incluindo várias que estão ameaçadas de extinção, como a Ararinha Azul, o Mico-leão-preto e o Mico-leão-dourado.



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