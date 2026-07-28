Reprodução/Google Maps Delegacia de Torre da Pedra - SP









Uma escola do interior de São Paulo foi condenada pela Justiça a pagar R$ 55 mil em indenização após esquecer uma menina de quatro anos por cerca de quatro horas dentro de um ônibus escolar. A criança só foi encontrada escondida debaixo de um dos bancos depois que a irmã mais velha, de 10 anos, deu falta dela durante o intervalo e alertou uma professora.

O valor da compensação foi estabelecido empara a menina e maisa serem repartidos entre os pais e a irmã mais velha.

Conforme os registros do processo, as duas irmãs embarcaram no transporte para ir à escola. A irmã mais velha, de 10 anos, deu conta da ausência da irmã três horas depois, durante o intervalo, e alertou uma professora. A criança foi encontrada escondida sob um banco do ônibus, e as meninas alegaram ter medo de entrar novamente no transporte, obrigando a família a transferi-las para outra instituição.

A escola em que a criança estava matriculada, reforcou que a aluna teria se escondido por conta própria durante o desembarque e que foi localizada sem ferimentos. Entretanto, a relatora, desembargadora Ana Luiza Villa Nova, destacou que a própria instituição reconheceu falha na prestação do serviço e que a demissão da funcionária responsável pela vigilância não exclui sua responsabilidade.





Segundo a magistrada, a vulnerabilidade da criança, sua incapacidade de se proteger e a situação de abandono configuram violação à dignidade e à integridade psicológica, com possibilidade de causar traumas duradouros. Quanto aos pais, o sofrimento decorre da quebra da confiança e da violação do dever de guarda assumido pela escola, impactando diretamente a rotina familiar e motivando a mudança das filhas para outra instituição.

O caso

Uma menina de quatro anos ficou esquecida por cerca de quatro horas dentro de um micro-ônibus escolar na cidade de Torre de Pedra, no interior de São Paulo. O veículo havia concluído a rota da manhã, mas a criança não desceu da van ao chegar à escola.

A menina só foi encontrada por volta das 16h, quando outro motorista entrou no veículo para iniciar o transporte da tarde. Apesar do susto, ela estava consciente e em boas condições de saúde, segundo avaliação médica.

O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar após a criança ser levada para atendimento médico. Lá, a diretora da escola confirmou que a aluna se escondeu por conta própria e acabou ficando no ônibus, que estava estacionado na garagem da prefeitura com as janelas abertas.

A menina foi atendida por um enfermeiro, que atestou que ela estava consciente, orientada e em bom estado, sem riscos aparentes à saúde.



O iG procurou a instituição de ensino pelos telefones cadastrados, mas não obteve retorno. A reportagem também acionou a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (Seduc-SP) e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto.