Divulgação Bicicletas

A Prefeitura de São Paulo , em parceria com o Instituto Aromeiazero, promove o Pedal de Ativação da Trilha Interparques, atividade que convida moradores e visitantes a percorrer um trecho da maior rota cicloviária da cidade, no sábado, dia 8 de agosto. O evento é gratuito, de acesso livre ao público, e com vagas limitadas; os interessados em participar devem se inscrever até a quarta-feira (05).

A ação marca o encerramento da fase de estruturação do projeto que interliga 11 áreas protegidas na Zona Sul da capital e reforça iniciativas ligadas à mobilidade ativa, ao turismo de base sustentável e à preservação ambiental. O programa faz parte do conjunto de esforços da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) voltados à ampliação do acesso público a parques e Unidades de Conservação municipais.

A Trilha Interparques conta com cerca de 182 quilômetros entre as áreas protegidas que atravessa, passando por Unidades de Conservação e parques municipais e estaduais, além de trechos importantes de Mata Atlântica na Zona Sul paulistana. A rota faz parte do Polo de Ecoturismo de Parelheiros e propõe novas maneiras de explorar a cidade através do esporte e do lazer, enquanto promove a educação ambiental e a valorização dos territórios percorridos.





Como participar

Os interessados em participar devem se inscrever através deste formulário até 5 de agosto, é possível acessá-lo clicando aqui

A participação é aberta a todos e não tem custo, mas as vagas são limitadas. Para participar, é necessário ler os requisitos com atenção e preencher o formulário atentamente. Cada participante deve levar sua própria bicicleta e um capacete, que é um item obrigatório durante todo o percurso.

A concentração dos participantes está marcada para às 8h, na Balsa da Ilha do Bororé, no Grajaú, Zona Sul da capital; a largada está prevista para às 8h30. O trajeto guiado tem aproximadamente 12 quilômetros, alternando entre trechos urbanos e áreas preservadas, o que permitirá aos ciclistas uma imersão na Mata Atlântica e em iniciativas locais da região. A chegada acontecerá na Floresta Municipal Fazenda Castanheiras.

Ao final do pedal, haverá uma programação institucional com apresentação dos resultados obtidos pelo projeto, discussão sobre os próximos passos das ações, exibição de um vídeo institucional e distribuição de materiais aos visitantes, incluindo o Guia da Trilha Interparques e o Passaporte da Trilha. O encerramento contará ainda com um momento de confraternização reunindo participantes, empreendedores locais, entidades parceiras e representantes do poder público.

