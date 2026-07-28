Reprodução/X Neblina em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu, nesta terça-feira (28), sob neblina e temperaturas amenas mais uma vez, com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registrando uma média de 14ºC pela capital.

Com o decorrer do dia, as temperaturas devem aumentar, uma vez que o sol aparece entre poucas nuvens o dia todo; as máximas podem chegar a 29ºC. Por mais que a umidade relativa do ar tenha aumentado consideravelmente durante a noite, ela volta a cair durante o dia, podendo atingir valores abaixo de 30% no interior do estado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices ideais para o corpo humano são entre 40% e 70%, quando o valor atinge menos do que o valor mínimo estipulado, o tempo é considerado seco, sendo necessário se prevenir.

Algumas das recomendações são: tomar mais água para garantir a hidratação do corpo; sempre que possível, umidificar ambientes fechados; não ficar exposto ao sol durante os horários de calor extremos; entre outros.

Não há previsão de chuva, e o banco de dados meteorológicos do CGE mostra que julho acumulou somente 8,4mm de chuva até o momento, o que representa pouco mais de 20% dos 40,7mm esperados para este mês.





Clima estável

O resto da semana na capital deve apresentar o mesmo padrão, madrugadas frias, manhãs amenas e tardes ensolaradas, com as temperaturas em elevação até o meio da semana; os índices de umidade do ar seguem baixos e preocupam a saúde dos moradores.

Na quarta-feira (29), as temperaturas provavelmente continuarão se elevando. Segundo CGE, o clima atmosférico será “pré-frontal”, o que facilita o aumento das máximas. Esse comportamento atmosférico se dá em função da proximidade de uma frente fria no Paraná e em áreas adjacentes.

Por mais que a nebulosidade deva aumentar no fim do dia, ainda não há previsão de chuva, com valores mínimos de umidade do ar atingindo os 33%.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

-Terça-feira (28): mínima de 14°C e máxima de 29°C. Sol e névoa fraca ao amanhecer.

- Quarta-feira (29): mínima de 15°C e máxima de 29°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva

- Quinta-feira (30): mínima de 16°C e máxima de 20°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde

- Sexta-feira (31): mínima de 15°C e máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (01): mínima de 15°C e máxima de 26°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (02): mínima de 15º e máxima de 27º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

