Reprodução/freepik Furto de carros eléticos mais que dobram em São Paulo

Por conta do avanço na tecnologia dos veículos elétricos e híbridos no Brasil, os índices de roubos a esses tipos de automóveis dispararam no país, especialmente no estado de São Paulo, onde os casos tiveram um aumento de 101%.

Nos primeiros cinco meses de 2026, o estado registrou 107 ocorrências, em comparação, no mesmo período em 2025, foram registrados 53 casos. A capital teve o maior número de casos entre todas as cidades do estado, com 74 ocorrências registradas.

O foco dos criminosos são as baterias dos veículos, mas por conta da dificuldade e do risco em remover a peça dos automóveis, os criminosos roubam o veículo inteiro, para depois realizarem o desmanche e revender a bateria por valores altos, mas ainda menores do que no mercado oficial; o pacote de baterias de alta tensão instalado pode chegar facilmente a valores entre R$ 120 mil e R$ 150 mil, alguns modelos mais caros, atingem a marca dos R$ 180 mil.

Os furtos estão diretamente relacionados com o aumento das frotas de veículos elétricos

O aumento nos casos está diretamente relacionado ao crescimento de automóveis elétricos no mercado. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, entre os meses de janeiro e junho, os números totais de vendas de carros elétricos atingiram 215.023 unidades, uma diferença de 125% quando comparados ao mesmo período de 2025, que registrou 95.493 unidades vendidas. Somente no mês de junho 47.579 carros elétricos foram vendidos, um recorde mensal.





Ainda segundo a associação, 16 a cada 100 veículos leves comercializados no Brasil no primeiro semestre foram eletrificados, sejam eles 100% elétricos ou híbridos. Em junho, o valor aumenta novamente, passando de 16 para 18 a cada grupo de 100.

Desmanche ilegal na Vila Alpina

No começo de julho, a Polícia Militar descobriu um desmanche ilegal de carros elétricos, na Vila Alpina, bairro da Zona Leste da capital. A descoberta foi durante um patrulhamento em que as autoridades buscavam por um veículo que havia sido roubado horas antes, da marca BYD.

A vítima compartilhava a localização do carro em tempo real com a polícia, levando as autoridades diretamente para o espaço onde o veículo estava. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o carro sendo manobrado por um jovem de 16 anos, já com a placa alterada.

No espaço, as autoridades não encontraram somente o automóvel procurado, também acharam ferramentas típicas de desmanche ilegais e um aparelho bloqueador de sinal, além de diversas peças de veículos desmontados, como placas de carro com registro de furto.

O iG procurou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para esclarecimentos sobre o aumento dos furtos e aguarda o retorno.