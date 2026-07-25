Reprodução/Praia Grande Mil Grau Carro capota após batida e invade faixa de areia no litoral de SP

Um carro capotou após colidir com outro veículo no cruzamento da Rua Haiti com a Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Guilhermina, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, neste sábado (25). Com o impacto, o automóvel atravessou o calçadão da orla, derrubou um coqueiro e parou na faixa de areia.

O motorista do carro foi o único ferido no acidente. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro Central de Praia Grande.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da colisão. Nas imagens, é possível ver o veículo trafegando em alta velocidade antes de atingir o outro automóvel. Em seguida, o carro capota, atravessa o calçadão e derruba um coqueiro antes de parar na areia.

Um carro capotou após colidir com outro veículo no cruzamento da Rua Haiti com a Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Guilhermina, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, neste sábado (25).

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Após o atendimento à ocorrência, os dois veículos foram retirados do local. Uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos também foi acionada para realizar a limpeza da via e da faixa de areia afetadas pelo acidente.