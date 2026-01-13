Quem busca começar 2026 entrando no mercado de trabalho ou iniciando uma nova trajetória profissional precisa ficar atento às inscrições para a primeira turma do Caminho da Capacitação. O Caminho é um programa gratuito do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, que oferece cursos rápidos de formação em diversas áreas, possibilitando que em pouco tempo o aluno consiga se inserir no mercado de trabalho.
Os cursos acontecem em carretas adaptadas que rodam várias cidades da região onde a edição vai ocorrer. Este ano, o Caminho da Capacitação começa com aulas em 14 municípios da grande São Paulo:
- Cotia
- Diadema
- Embu-Guaçu
- Ferraz de Vasconcelos
- Itapecerica da Serra
- Juquitiba
- Poá
- Ribeirão Pires
- Rio Grande da Serra
- São Caetano do Sul
- São Lourenço da Serra
- Suzano
- Taboão da Serra
- Vargem Grande Paulista.
As aulas, que misturam teoria e prática, começam no dia 19 de janeiro e têm duração de duas semanas, cerca de 40 horas. As formações disponíveis variam de cidade para cidade em áreas como gastronomia, beleza e bem-estar, moda, tecnologia, mecânica e cuidados com pets.
Como participar?
O Caminho da Capacitação é pensado para alavancar a vida profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social a partir dos 18 anos, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Algumas turmas têm vagas para jovens de 16 anos, proporcionando o primeiro contato com o mercado de trabalho ou para pessoas que desejam migrar de carreira, aprendendo um novo ofício.
Quem deseja conhecer mais sobre os cursos disponíveis e se inscrever em uma turma, deve fazer o seu cadastro através do site. No ano passado, o programa passou por mais de 160 municípios paulistas em várias edições e encerrou 2025 com mais de 8 mil pessoas qualificadas, capacitadas para participar do mercado de trabalho e levar sustento para suas famílias.