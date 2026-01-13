Agência SP Carretas do Caminho da Capacitação

Quem busca começar 2026 entrando no mercado de trabalho ou iniciando uma nova trajetória profissional precisa ficar atento às inscrições para a primeira turma do Caminho da Capacitação. O Caminho é um programa gratuito do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, que oferece cursos rápidos de formação em diversas áreas, possibilitando que em pouco tempo o aluno consiga se inserir no mercado de trabalho.

Os cursos acontecem em carretas adaptadas que rodam várias cidades da região onde a edição vai ocorrer. Este ano, o Caminho da Capacitação começa com aulas em 14 municípios da grande São Paulo:

Cotia

Diadema

Embu-Guaçu

Ferraz de Vasconcelos

Itapecerica da Serra

Juquitiba

Poá

Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra

São Caetano do Sul

São Lourenço da Serra

Suzano

Taboão da Serra

Vargem Grande Paulista.

Agência SP Carretas da Capacitação



As aulas, que misturam teoria e prática, começam no dia 19 de janeiro e têm duração de duas semanas, cerca de 40 horas. As formações disponíveis variam de cidade para cidade em áreas como gastronomia, beleza e bem-estar, moda, tecnologia, mecânica e cuidados com pets.



Como participar?



O Caminho da Capacitação é pensado para alavancar a vida profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social a partir dos 18 anos, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Algumas turmas têm vagas para jovens de 16 anos, proporcionando o primeiro contato com o mercado de trabalho ou para pessoas que desejam migrar de carreira, aprendendo um novo ofício.



Quem deseja conhecer mais sobre os cursos disponíveis e se inscrever em uma turma, deve fazer o seu cadastro através do site. No ano passado, o programa passou por mais de 160 municípios paulistas em várias edições e encerrou 2025 com mais de 8 mil pessoas qualificadas, capacitadas para participar do mercado de trabalho e levar sustento para suas famílias.