Um turista argentino foi espancado por ambulantes na Praia Central, principal atração da orla de Balneário Camboriú. A confusão teria começado por conta da discordância do turista com os preços dos produtos. O caso ocorreu nesta sexta-feira (02).

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento das agressões: três ambulantes vestidos de laranja dão socos e pontapés no turista, além de agredi-lo com um cabo. O homem tentou se defender, mas caiu após um quarto ambulante se aproximar e dar um chute no turista.

Motivação

Uma das ambulantes que aparece no vídeo é Dirlei Tenutti, que afirmou à NSC TV que o turista teria lhe agredido primeiro, jogando uma cadeira de praia na mulher.

O turista argentino teria pedido R$ 150 de algum produto que teria comprado, mas, segundo a ambulante, ele apenas comprou dois milhos. No momento da reclamação, a vendedora disse à filha, que também trabalha no local, que o homem parecia estar embriagado.

Após tentar explicar a situação, o turista empurrou a filha da mulher e, em seguida, agrediu a vendedora diversas vezes:

"Quando ele chegou, jogou as cadeiras com tudo, bateu uma em mim, na cabeça, na perna, no braço", afirmou.

A briga que aparece no vídeo aconteceu após as agressões do turista, quando o marido da vendedora e outro ambulante apareceram para defendê-la. Após ser derrubado, o turista saiu da praia e não foi mais visto.

A polícia foi chamada, mas só chegou ao local cerca de 40 minutos depois.

