Donizetti T. / Portal iG Rodoanel Norte





O trecho 1 do Rodoanel Norte, liberado para o tráfego nesta terça-feira (23) pelo Governo de São Paulo, passou a operar com um sistema de monitoramento baseado em inteligência artificial. A estrutura conta com 32 câmeras inteligentes integradas a um Centro de Controle Operacional (CCO), que acompanha em tempo real as condições da rodovia e reforça a segurança dos motoristas.

O CCO funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e centraliza todas as informações do novo trecho, que tem cerca de 24 quilômetros de extensão. A partir do centro, equipes analisam continuamente imagens e dados e acionam recursos operacionais sempre que necessário.

As câmeras com IA identificam automaticamente situações fora do padrão, como objetos na pista, falhas de sinalização, veículos parados e comportamentos de risco. Cada ocorrência é classificada conforme o tipo de evento, permitindo respostas mais rápidas e direcionadas.

Com base nos alertas, o CCO pode mobilizar guinchos, ambulâncias e equipes de apoio, reduzindo o tempo de atendimento e ajudando a prevenir acidentes. O sistema também monitora os túneis do Rodoanel Norte, possibilitando a identificação imediata de problemas mecânicos ou emergências e, quando necessário, o acionamento remoto de sistemas de segurança, como os de combate a incêndios.

Além do tráfego, a tecnologia é usada para monitorar a circulação de animais nas proximidades da via. O acompanhamento da fauna permite mapear pontos de maior ocorrência e orientar o uso das passagens de animais, reduzindo o risco de colisões. Segundo o governo estadual, o uso de inteligência artificial no Rodoanel Norte busca tornar a operação mais eficiente, ampliar a prevenção de riscos e garantir maior proteção aos usuários da rodovia.