Rovena Rosa/Agência Brasil Atualmente, a passagem do ônibus municipal em SP custa R$ 5

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), admitiu a possibilidade das tarifas de ônibus municipais serem reajustadas em 2026. Segundo ele, a decisão depende de um estudo sobre o modal, em que um novo valor possa ser definido a partir do dia 20 de dezembro.

Nunes informou que a SPTrans, empresa da prefeitura responsável pela gestão do transporte por ônibus na cidade, elabora em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda um estudo que irá apresentar a atualização dos custos e despesas do sistema de transporte neste ano.

Reajuste com a inflação

Agência Brasil Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo





Ao comentar sobre um possível aumento na passagem dos ônibus, o prefeito da capital paulista disse em coletiva com jornalistas que, se houver aumento, será dentro da inflação do período.

“A gente vai trabalhar bastante para não ter aumento real. O ideal é manter congelada a tarifa. Se a gente não conseguir, que não passe da inflação. Mas isso vai depender dos estudos que eles vão trazer”, pontuou.

Nunes explicou que o balanço é feito a partir do que foi observado neste ano, para ajustar em 2026. Ele também informou que, com as análises feitas, a prefeitura vai se reunir com o governo do estado e com os órgãos responsáveis para elaborar esse possível reajuste.

O último reajuste ocorreu em janeiro deste ano, quando a passagem de ônibus na cidade de São Paulo passou de R$ 4,40 para R$ 5. A capital até então estava há quatro anos sem aumento.





Na época, o prefeito explicou que a correção foi abaixo da inflação acumulada entre 2020 e 2024 e que, se não fosse o subsídio da administração municipal às empresas de ônibus, o preço da passagem seria de R$ 9.

Entre as capitais, São Paulo ocupa a oitava posição no ranking de passagens de ônibus mais caras. Em 2025, o maior valor da tarifa do modal em uma capital é em Florianópolis (R$ 6,90).